Triển khai quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

Đại tá Đỗ Đức Dũng giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3. Ảnh VGP

Chiều 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ giữa Đại tá Phạm Huy Đông, nguyên Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được nghỉ công tác chờ hưu theo chế độ và Đại tá Vũ Bá Bộ, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 1 đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Vũ Bá Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh luôn vững mạnh.

Cũng trong chiều 4/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận; Thượng tá Phạm Xuân Độ, Phó Tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban Tác huấn Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cá nhân vừa được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp quản công việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Đỗ Đức Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn; Đại tá Nguyễn Đức Hà, Chính ủy Sư đoàn 10 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3; Thượng tá Đinh Trí Minh, Phó Chính ủy Sư đoàn 10 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Sư đoàn 10.

Ngày 5/10, Công an TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (Phòng PH04) thuộc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, việc thành lập Phòng PH04 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới; là mốc son đánh dấu sự phát triển trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an TPHCM ngày càng vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong