Trẻ 10 tuổi bị ngộ độc khi uống thuốc Paracetamol để hạ sốt

Mới đây, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp nhận trường hợp bệnh nhi N.P.A (10 tuổi), thường trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu ngộ độc Paracetamol do sử dụng quá liều.