Trao quà của Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi cán bộ công an mắc bệnh hiểm nghèo

Nhân ái

Ngày 27/4, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đồng chí Tô Bá Diệu, là cán bộ Công an đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.