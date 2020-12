Trao 1.200 chiếc áo ấm cho trẻ em vùng cao Nghệ An

Buổi lễ trao quà “Áo ấm mùa đông” tại Trường tiểu học xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có đại diện Liên quân Báo chí Nghệ An, Công ty CP Golden City, lãnh đạo xã Yên Tĩnh, lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn xã Yên Tĩnh và hàng trăm em học sinh, phụ huynh khu vực xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương.

Đây là chương trình Áo ấm mùa đông lần thứ 5 do Liên quân Báo chí Nghệ An và nhà tài trợ thực hiện tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo trao quà cho các em học sinh xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương

Năm nay, Liên quân Báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty CP Golden City trao quà tại 3 xã bao gồm: Tam Thái, Yên Tĩnh và Nhôn Mai là các xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Tương Dương.

Đã có 1.200 suất quà bao gồm áo ấm của các cấp tiểu học và trung học cơ sở với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đã được trao tận tay cho các em nhỏ nơi đây.

Phát biểu trong buổi lễ trao quà tại bản Cắp Chạng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch Liên quân Báo chí Nghệ An cho biết, hoạt động trao quà mang tên "Áo ấm mùa đông" là một trong nhưng hoạt động hết sức ý nghĩa của Liên quân Báo chí Nghệ An.

Các em học sinh phấn khởi khi được khoác trên mình những chiếc áo ấm trong mùa đông lạnh giá.

Đây là năm thứ 5, Liên quân Báo chí Nghệ An thực hiện chương trình này. Hoạt động nhằm giúp đỡ các em nhỏ học sinh thiếu thốn ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An có được trang phục ấm. Mong muốn của chương trình nhằm giúp các em ấm no, chăm lo học giỏi, trở thành những người tài, có ích cho quê hương, gia đình và xã hội.

Đợt này, Liên quân Báo chí Nghệ An chọn 3 xã khó khăn của huyện miền núi Tương Dương với nhiều suất quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, để các em học sinh tập trung chăm lo học tập.

Cũng tại buổi lễ trao quà “Áo ấm mùa đông” đại diện của Công ty CP Gorden City và lãnh đạo xã Yên Tĩnh cũng đã gửi lời cảm ơn tới chương trình. Mong muốn của lãnh đạo xã Yên Tĩnh cũng như Golden City sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa và chung tay giúp đỡ các em nghèo tại huyện miền núi Tương Dương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

"Nhờ có chiếc áo ấm mà em không phải chịu lạnh như những ngày qua nữa. Em xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho em chiếc áo ấm này. Từ nay em có thể thức khuya học tập mà không sợ bị lạnh nữa rồi", em Vi Văn Tình, học sinh lớp 6, trường THCS Yên Tĩnh bày tỏ.

Tác giả: Phan Trường Sơn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn