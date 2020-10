Trang trọng lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương hy sinh ở Quảng Trị

Trong tỉnh

Sáng nay (24/10), tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, đoàn Đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An; Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Quang Sơn.