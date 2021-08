Trắng đêm dầm mưa cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Mặc dù trời mưa và thành phố Vinh đang thực hiện mức cao hơn Chỉ thị 16 nhưng số người ra đường không lí do cấp thiết vẫn còn, 70 chốt kiểm soát do Công an tỉnh Nghệ An thiết lập kiểm tra chặt chẽ.