Trắng đêm “cất lưới” đường dây 150 bánh heroin, 126 kg ma túy đá

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Lào qua khu vực đường biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đây là một đường dây ma tuý xuyên quốc gia, do các đối tượng người Mông Lào, móc nối với các đối tượng người Mông tại Nghệ An và Điện Biên tạo thành …

Chúng thường lấy ma tuý từ Lào, tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam qua khu vực biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển về xuôi qua Quốc lộ 7A, theo QL 1A ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Mỗi chuyến “hàng” của chúng thường vận chuyện lượng ma tuý khủng lên đến hàng trăm kg.

Để vận chuyển được lượng ma tuý “khủng” này chúng huy động một lực lượng lớn tham gia với trang bị đầy đủ vũ khí nóng, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để qua mặt lực lượng chứng năng.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã báo cáo lên đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo. Tại cuộc họp được Ban giám đốc Công an tỉnh triệu tập, trực tiếp đồng chí Thiếu Tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt xoá bằng được đường dây ma tuý này.

Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án cử hàng chục trinh sát, điều tra viên bám tuyến QL7A, khu vực biên giới rừng núi giáp Lào, các đường tiểu ngạch… mặt khác phối hợp Công an tỉnh Điện Biên xác minh thêm các đối tượng trong đường dây ma tuý này.

Qua xác minh, phát hiện các đối tượng nghi vấn trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là các đối tượng cộm cán trên địa bàn, có kinh nghiệm trong hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Sau khi bị các lực lượng chức năng đánh mạnh trên dọc tuyến Tây Bắc, các đối tượng chuyển hướng tìm nguồn hàng tại Lào.

Để hình thành đường dây, nhóm đối tượng này móc nối với số đối tượng người Mông tại Lào và người Mông tại Nghệ An để hình thành đường dây ma tuý xuyên Quốc Gia. Sau khi nắm chắc thông tin, tổ trinh sát nhanh chóng có mặt tại tỉnh Điện Biên để bám di biến động của đối tượng.

Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, xác minh các thông tin có liên quan đến đường dây này.

Từ đó lần theo dấu vết của nhóm đối tượng và làm rõ các đối tượng chính trong đường dây gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999) Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biện.

Các đối tượng này thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để nhận ma túy từ Lào vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Sau khi xác định rõ các đối tượng chính trong đường dây, kế hoạch “đánh án” đã được xác lập.

Trắng đêm “cất lưới”

Dù thời tiết vùng biên giới Việt-Lào mùa này khắc nghiệt, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rừng dai dẳng, mặc đường rừng trơn trượt, đối diện với vắt rừng, muỗi đốt và cái lạnh thấu xương nhưng các thành viên ban chuyên án vẫn bám trụ đến cùng.

Một tuần ròng rã, các thành viên ban chuyên chia thành nhiều tổ công tác án lặn lội từ vùng biên giới Việt-Lào tại nghệ An đến những bản làng xa xôi thuộc tỉnh Điện Biên chỉ để làm rõ hành tung của các đối tượng trong đường dây ma tuý “khủng” này.

Qua đó, làm rõ đường dây từ đối tượng cầm đầu Lỳ A Pó, đối tượng Vừ A Thắng lái xe và các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới trong mỗi lần thực hiện “giao dịch”…

Từng chi tiết dù nhỏ nhất vẫn thường xuyên được Ban chuyên án báo cáo lại Ban giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo “đánh án”. Vì các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng và với lượng ma tuý lớn trong mỗi lần giao dịch nên xác định chúng có cả đội quân vận chuyển ma tuý hùng hậu và sẵn sàng quyết tử đế thoát thân…

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo vạch kế hoạch với mục tiêu đánh án thành công, bắt gọn các đối tượng trong đường dây, thu giữ toàn bộ tang vật, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho các thành viên phá án và quần chúng nhân dân trong khu vực phá án.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 7/12, qua công tác trao đổi từ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp và theo nguồn tin từ các trinh sát báo về thì các đối tượng trong đường dây chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn với số lượng ma tuý “khủng” đang tập kết tại Lào chuẩn bị thẩm lậu vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Ngay lập tức nguồn tin được báo về cho lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban chuyên án chuẩn bị sẵn sàng lên đường phá án.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chuyên án đã trực tiếp có mặt tại địa bàn chỉ đạo công tác phá án. Ngay trong ngày, 6 tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với các trinh sát cắm chốt để chờ thời cơ cất vó. Suốt đêm mưa, các tổ công tác vẫn băng rừng, bám sát mục tiêu chờ thời cơ đánh án.

Đến 4h sáng 8/12, khi tổ 1 phát hiện các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ Phanh Dần 2 lên chiếc ô tô bán tải lao trong đêm tối theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Khoảng 20 phút sau, các đối tượng quay trở về lướt qua khu vực giám sát của tổ 1 hướng về khu vực thị trấn Mường Xén với tốc độ cao.

Nhận định các đối tượng đã nhận “hàng”, tổ công tác số 1 nhanh chóng rời vị trí bám sát đồng thời giữ liên lạc với các tổ khác trên tuyến QL 7A. Khi xe về qua khu vực thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, các tổ cơ động và tổ đánh bắt nhận lệnh từ Ban chuyên án để chờ thời cơ phá án.

Khoảng 5h sáng, khi chiếc xe chở 4 đối tượng nghi vấn trong đường dây ma tuý chạy đến khu vực Tam Đình, Tương Dương, các mũi công tác đồng loạt bất ngờ chặn đứng chiếc xe. Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe. Đồng chí trưởng Ban chuyên án ra lệnh bắn chỉ thiên để trấn áp buộc các đối tượng phải đầu hàng.

Khi các đối tượng mất cảnh giác, các trinh sát nhanh như chớp xông lên phá cửa kính ô tô tóm gọn các đối tượng. Khám xét tại chỗ Ban chuyên an thu giữ 8 bao tải trong đó có 150 bánh nghi là heroin và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà nghi 126 gói ma tuý dạng đá.

Ngay lập tức, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Con Cuông để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là heroin và ma tuý dạng đá mà chúng vừa nhận từ các đối tượng người Lào không rõ tên tuổi địa chỉ định vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Chiều ngày 8/12/2020, tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Lực lượng giám định đã tổ chức giám định số ma tuý thu giữ trong Ban chuyên án. Qua đó xác định gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma tuý dạng đá. Các đối tượng bước đầu cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo khai nhận ban đầu của chúng thì: 4 ngày trước, các đối tượng gồm Vừ A Thắng, Giàng A Minh và Lỳ A Pó từ tỉnh Điện Biên hẹn gặp nhau tại Hà Nội rồi cùng chạy xe bán tải từ Hà Nội vào Nghệ An.

Còn đối tượng Mùa A Vừ nhảy xe khách ngoài, xuống tại Diễn Châu, đối tượng tiếp tục bắt xe khách lên thị trấn Mường Xén để gặp các đối tượng còn lại. Còn 3 đối tượng chạy thẳng lên huyện Kỳ Sơn, sau đó chạy ngược xuống Tương Dương để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong 3 ngày trước lúc thực hiện giao dịch, các đối tượng liên tục di chuyển để thám thính, đồng thời đổi nhà nghỉ tại Kỳ Sơn cũng như Tương Dương để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Đến chiều 7/12, 3 đối tượng chạy lên Kỳ Sơn, gặp đối tượng Vừ tại nhà nghỉ Phanh Dần. Sau khi nghỉ qua đêm, rạng sáng, 4 đối tượng chạy lên khu vực biên giới Việt-Lào để “nhận hàng”. Với sự tính toán chặt chẽ, chúng nghĩ có thể đánh một mẻ lớn dịp cuối năm, nào ngờ đã bị Ban chuyên án của Công an Nghệ An kịp thời chặn đứng, tóm gọn 4 đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Được biết đây là một trong những chuyên án lớn của Công an tỉnh Nghệ An mở đầu cho đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

