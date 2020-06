Trạm thu phí BOT sẽ bị dừng hoạt động nếu không làm điều này trước 31/12

Dự án BOT sẽ bị dừng thu phí nếu không lắp đặt thu phí không dừng trước 31/12. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/6, Chính phủ ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg thay thế cho Quyết định 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Tại Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống ETC phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng.

Đối với các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động mà chưa lắp đặt hệ thống ETC, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này.

Tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí ETC đối với trạm đã lắp đặt hệ thống ETC và các trạm thu phí đến hết 31/12 mà chưa chuyển sang thu phí ETC.

Nhà đầu tư dự án BOT giao thông được tự thiết kế, đầu tư xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống ETC với điều kiện phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống ETC của nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang triển khai.

Quyết định này cũng cho phép chủ xe nộp tiền vào tài khoản ETC theo nhiều hình thức.

Cụ thể, để thanh toán bằng hình thức ETC, chủ phương tiện có thể nộp tiền trực tiếp hoặc liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác.

Trường hợp phương tiện giao thông được gắn thẻ mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp.

Ngoài ra, doanh nghiệp được thu phí theo tháng, quý và năm. Nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ thực hiện trừ tiền trong tài khoản của chủ phương tiện tại thời điểm đăng ký thanh toán theo hình thức tháng, quý, năm.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, việc gắn thẻ được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền.

Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12/2021.

Từ ngày 31/12/2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.