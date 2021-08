TP.Vinh điều cảnh sát tăng cường "vùng đỏ"

Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh Lê Sỹ Chiến vừa có công văn yêu cầu công an địa phương này điều động, tăng cường lực lượng cho các địa bàn có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19 tại TP.Vinh vẫn đang hết sức căng thẳng, khó lường. Qua 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng (23, 28/8) diện rộng cho toàn bộ cư dân trên địa bàn, địa phương này phát hiện 83 ca mắc Covid-19, trong đó có 16 trẻ em.

Ngành chức năng địa phương thông tin, qua 2 đợt sàng lọc cộng đồng đã xuất hiện 4 "vùng đỏ" có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch Covid-19 là các phường xã: Hồng Sơn, Nghi Phú, Vinh Tân, Hưng Bình.

Cảnh sát sẽ được điều động tăng cường cho các khu vực "vùng đỏ" tại TP.Vinh

Trước diễn biến dịch bệnh vẫn đang hết sức "nóng", UBND TP.Vinh vừa có công văn yêu cầu công an địa phương điều chỉnh, rút lực lượng tại các địa bàn nguy cơ thấp, điều động, tăng cường lực lượng kiểm soát, tuần tra lưu động cho các khu vực nguy cơ cao nói trên.

Trước đó, chiều 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có quyết định nâng biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP. Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16. Tinh thần là yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, kiên quyết yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”. Thời gian thực hiện 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

Các khu vực nguy cơ rất cao sẽ được tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm tra nghiêm ngặt người ra đường không thật sự cần thiết

Ngay trong đêm 22/8, Công an Nghệ An tức tốc thiết lập 70 chốt chặn mới, bên cạnh 43 chốt chặn đã hoạt động trước đó, thành lập nhanh 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Công an tỉnh điều động tăng cường thêm 630 cán bộ, chiến sỹ để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn thành phố, việc đi lại của người dân trong nội thành.

Tối 29/8, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3177/QĐ-UBND, đồng ý cho TP. Vinh thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 thêm 3 ngày, thời gian thực hiện từ 0h ngày 30/8 đến 0h ngày 2/9. Động thái được đưa ra sau khi hết thời hạn 7 ngày nhưng diễn biến dịch tại địa phương này vẫn đang hết sức "nóng".

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn