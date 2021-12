TP HCM xem xét tạm hoãn việc cho trẻ lớp một tới trường

Trước đó, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài từ 13-25/12, TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với tất cả học sinh lớp 1, 9, 12. Kể từ tuần thứ 2, trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ được tới trường. Đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12. Giai đoạn 2 từ 27/12, TP HCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.