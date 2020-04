TP. Vinh xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm 'cách ly toàn xã hội'

Trong tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra, xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm do không đeo khẩu trang nơi công cộng và không tạm thời ngừng kinh doanh theo quy định.