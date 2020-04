TP Vinh: Lao động tự do nhận gạo hỗ trợ trên đường phố

Hưởng ứng phong trào do Ủy ban MTTQ các cấp phát động nhằm chung tay hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Trương Văn Hiền - Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An trao tặng Ủy ban MTTQ thành phố Vinh 25 tấn gạo, trị giá là 400 triệu đồng. Toàn bộ số gạo trên là do cá nhân ông Hiền tự trích từ thu nhập của bản thân để hỗ trợ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Ngay sau lễ tiếp nhận, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh đã chuyển số gạo trên đến 25 phường, xã của thành phố để hỗ trợ cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đến ngày 19/4, Ủy ban MTTQ TP Vinh đã tiếp nhận ủng hộ của cán bộ, nhân dân và các nhà hảo tâm chung tay phòng, chống dịch Covid -19 gần 7,4 tỷ đồng, trong đó gần 6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 1,4 tỷ đồng là các nhu yếu phẩm.