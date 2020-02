TP Vinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh - UBND tỉnh - UBMTTQ tỉnh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ .

Các đại biểu tiến hành nghi thức mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ.

Trước khi tiến hành lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng CSVN, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm: tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta ; tưởng nhớ các vị tiền bối của Đảng , các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Phan Đức Đồng đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Trong không khí tự hào: Đảng ta tròn 90 tuổi , đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV, Bí thư Thành ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đời của Đảng cách đây 90 năm đã giải quyết triệt để những băn khoăn, bế tắc của nhân dân Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. 90 năm qua, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua muôn vào sóng gió, đưa đất nước tiến lên phía trước vì lý tưởng cao đẹp: độc lập - tự do- hạnh phúc “- mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, dù trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, nhân dân ta vẫn trọn vẹn niềm tin theo Đảng, theo Bác Hồ. Lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tỉnh Nghệ An, tp Vinh ôn lại những thành tựu đã đạt được.

Toàn cảnh buổi lễ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân TP Vinh đã ra sức phấn đấu, hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong các thời kỳ. đến nay, kinh tế TP liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và vững chắc- khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu toàn Tỉnh trên các lĩnh vực , thành phố quyết tâm trở thành trung tâm Kinh tế- văn hoá của vùng BTB theo tinh thần NQ 26 của Bộ chính trị. lễ kỉ niệm 90 thành lập Đảng là dịp ôn lại truyền thống yêu nước , lòng tự tôn tự hào dân tộc nhất là cho thế hệ trẻ để quyết tâm xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng VN hội nhập sâu rộng và phát triển .

Tác giả: Thu Hiền - Duy Thanh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An