Toyota Yaris Crossover chính thức được công bố với thiết kế nhỏ gọn, năng động hơn

Hình ảnh mô tả Toyota Yaris Crossover

Thông báo được đưa ra tại một sự kiện ở Amsterdam (Hà Lan), nơi phác thảo sơ lược của chiếc xe cũng được xem trước, mô tả một mẫu crossover nhỏ khá sành điệu, trông không giống bất kỳ chiếc hatchback phân khúc B nào.

Trên thực tế, đây chính xác là những gì Toyota muốn đạt được, vì theo Phó chủ tịch điều hành châu Âu, Matthew Harrison, chắc chắn đây không chỉ là một chiếc Yaris với thân xe và hệ thống treo nâng cao, mà là một mẫu B-SUV hoàn toàn mới với một thiết kế nhỏ gọn, năng động và cá tính của riêng mình.

Ông Harrison nói thêm rằng, bạn sẽ không phải chờ đợi lâu để xem một thiết kế cuối cùng. Ông hi vọng, mẫu xe này sẽ tạo nên thành công của Yaris ở Châu Âu, nơi mà những chiếc xe này dự kiến sẽ chiếm khoảng 30% doanh số bán hàng của Toyota trong khu vực vào năm 2025.

Như đã đề cập ở trên, chiếc SUV dựa trên Yaris chưa được đặt tên sẽ được củng cố bởi nền tảng GA-B của Toyota New Global Architecture (TNGA), được chia sẻ với chiếc hatchback nhỏ Yaris. Mẫu xe sẽ được thiết kế dựa trên kiến ​​trúc GA-C và có chiều dài cơ sở dài 2.640 mm (103,9 in), dài hơn 4 mm (0,2 in) so với Nissan Juke thế hệ thứ hai. Do đó, sản phẩm mới sẽ nằm trong cùng phân khúc với C-HR và có thể sẽ được bán trên thị trường như một sự thay thế hợp lý hơn cho Nissan Juke và các mẫu crossover phân khúc B khác, như Renault Captur, Peugeot 2008, Opel / Vauxhall Mokka X, v.v.

Việc ra mắt dự kiến ​​sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay và việc sản xuất sẽ bắt đầu tại nhà máy Onnaing, gần Valenciennes, Pháp.