Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City: Sau 1 năm xe nào mất giá hơn?

Khi lựa chọn một chiếc xe ôtô để sử dụng trong cùng một phân khúc, ngoài mức giá bán, thiết kế và trang bị nội - ngoại thất thì mức trượt giá hay giữ giá sau khi sử dụng cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Đối với các mẫu xe sedan hạng trung có cùng mức giá trong khoảng 500 triệu đồng như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Hodna City thì mức trượt giá giao động trong khoảng cách khá lớn từ hơn 5%-17%. Với mức trượt giá chênh lệch như vậy thì người tiêu dùng có thể cân nhắc lựa chọn mẫu xe nào phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân mình.

Mức giá niêm yết tại đại lý chênh nhau ở khoảng cách lớn

Hiện tại trong 3 mẫu xe bán chạy trong phân khúc sedan, thì Hyundai Accent đang sở hữu mức giá bán niêm yết tại đại lý thấp nhất ở phiên bản 1.4 số tự động với 501,1 triệu đồng. Tiếp theo sau là mẫu xe "quốc dân" Toyota Vios bản E CVT có mức giá ở phiên bản thấp nhất là 520 triệu đồng. Sở hữu mức giá cao nhất trong 3 mẫu xe là Honda City bản G có giá 529 triệu đồng.

Theo đó thì mức giá lăn bánh vào tháng 1.2021 tại Hà Nội của 3 mẫu xe lần lượt là 561,1 triệu đồng đối với Hyundai Accent 1.4 số tự động; 573 triệu đồng đối với Toyota Vios bản E CVT và mẫu xe có giá cao nhất là 622 triệu đồng với Honda City bản G.

Ngày 1.12.2020, Hyundai Accent 2021 ra mắt với 4 phiên bản và có giá không đổi so với bản cũ, khởi điểm từ 426,1 triệu đồng. Phiên bản nâng cấp của Accent đã thay đổi đáng kể ở ngoại thất và nội thất, song giá bán vẫn thuộc hàng thấp nhất phân khúc. Điều này sẽ giúp mẫu xe này tiếp tục bám đuổi Toyota Vios trong phân khúc B cũng như toàn thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: KL.

Toyota Vios là mẫu xe luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng bán chạy của tháng trong phân khúc sedan nói riêng và toàn thị trường nói chung. Mẫu xe sở hữu thiết kế trung tính, thanh lịch và mức giá hợp lý cùng uy tín của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Ảnh: KL.

Honda City được coi là một mẫu xe quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam khi luôn đứng trong top những mẫu xe bán chạy hàng tháng. Tuy nhiên 2 tháng trở lại đây doanh số của mẫu xe này giảm xuống do khách hàng chờ Honda City ra mắt thế hệ mới với thiết kế ấn tượng, trẻ trung và đặc biệt là bổ sung thêm khá nhiều công nghệ hữu ích. Ảnh: KL.

Sau 1 năm sử dụng: Huyndai Accent giữ giá tốt nhất

Theo khảo sát, mức giá của cả 3 mẫu xe sau khi sử dụng với thời gian là 1 năm và đang được rao bán lại trên một số chuyên trang mua bán có sự chênh lệch không quá lớn, ở mức khoảng 10-15 triệu đồng.

Mẫu xe có mức giá rẻ nhất là Hyundai Accent sau 1 năm sử dụng đang được rao bán với mức giá khoảng 530 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 5,5%); Toyota Vios E CVT có giá bán khoảng 500-510 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 10,9%); Honda City bản G có mức giá bán giao động từ 500-515 triệu đồng (mức trượt giá khoảng 17,2%). Giá cụ thể phụ thuộc những yếu tố về màu sắc, số ki-lô-mét đã lăn bánh và hiện trạng nội - ngoại thất của từng chiếc xe.

Mức trượt giá của mẫu xe Honda City ở mức cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc, lí giải cho con số này là ở việc Honda City mới tung ra phiên bản mới hoàn toàn lột xác của mẫu xe sedan này, đồng thời mẫu xe có thêm nhiều trang bị, do đó mức giá được niêm yết mới cao hơn so với bản cũ.

Tác giả: Khánh Ly

Nguồn tin: Báo Lao Động