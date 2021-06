Toyota hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng lệ phí trước bạ khi mua Vios: Vốn đã tin, nay còn tin hơn nữa

Cụ thể khách hàng mua Toyota Vios phiên bản E và G từ 3/6 đến hết 30/6 sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 20-30 triệu đồng. Số tiền nộp lệ phí trước bạ Toyota Vios hiện từ 47,8 – 69,72 triệu đồng nên mức hỗ trợ kể trên tương đương khoảng 50% mức thu lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, từ 1/6 – 31/7, công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm. Chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios.

Sedan hạng B là phân khúc sôi động nhất nhì thị trường Việt Nam với nhiều mẫu xe góp mặt, trong đó nổi bật và được người dùng chọn mua nhiều nhất có thể kể đến Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Với hơn 180.000 xe Vios lăn bánh trên khắp Việt Nam, con số này đã chứng minh được sự tin yêu của khách hàng dành cho Vios.

Vios thành công vì nó thỏa mãn những gì mà khách hàng cần ở một chiếc xe hơi phổ thông. Sự bền bỉ, tiết kiệm xăng, kinh tế trong sử dụng vận hành bảo dưỡng, thoải mái và rộng rãi trong không gian nội thất, an toàn trong các chuyến đi, thậm chí bán lại giá vẫn cao. Tất cả tính thực dụng của một chiếc xe hơi đều có thể tìm thấy trên Vios.

Khoang lái với phím bấm được bố trí hợp lý

Không gian nội thất của Vios luôn được người dùng đánh giá cao trong phân khúc. Dù cho chiều dài cơ sở trên giấy tờ thì kém hơn các xe còn lại trong phân khúc nhưng các kỹ sư đã tối ưu thiết kế khoang động cơ để giúp hành khách vẫn ngồi thoải mái ở hàng ghế thứ 2, thậm chí còn rộng hơn so với các xe còn lại và đặc biệt, sàn xe phẳng, không có gờ nhô lên.

Cốp xe với chiều sâu lên tới gần 1m, chiều cao cửa khoang cốp là 56cm trong khi các đối thủ đều dưới 40cm, cộng với hàng ghế thứ 2 có thể gập giúp bạn thoải mái chứa các vật dụng dài ngoại cỡ hay xếp các đồ cồng kềnh. Đây chính là điểm mạnh mà các đối thủ khác cùng phân khúc không thể có được.

Một điểm cộng nữa trên Vios đó là được trang bị ghế da mềm, ôm và êm ái hơn mang lại sự thoải mái cho hành khách, nhất là những chặng đường dài, trong khi Honda City dùng ghế nỉ hay Hyundai Accent trang bị ghế da cứng

Ngay cả chiều cao của cửa xe Vios cũng lớn hơn nên phù hợp với cả những người có vóc dáng lớn, giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn rất nhiều.

Xét về mức độ an toàn, Vios là chiếc xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asean NCAP với rất nhiều trang bị vượt xa đối thủ. Không một mẫu sedan hạng B nào tại Việt Nam được trang bị tới 7 túi khí, cũng như hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo hay 6 cảm biến xung quanh (trong khi Honda City không có cảm biến xung quanh xe). Những điều này mang lại sự an tâm cho hành khách trên mọi hành trình.

Ở bản nâng cấp 2021, tất cả các phiên bản Toyota Vios 2021 đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios GR-S, G&E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; Đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E CVT; Cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian hẹp.

Các trang bị an toàn khác có thể kể đến: hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… .

Chị Thùy Anh (Thái Bình) chia sẻ: “Gia đình mình lấy Vios dịp Tết vừa rồi. Năm nay có ô tô nên đi đâu cũng tiện, ông bà cũng thích lắm vì ghế ngồi mềm mà lại còn rộng rãi. Còn em bé nhà mình hay xem mấy chương trình hoạt hình về giao thông, lần nào lên xe cũng hào hứng hướng dẫn và nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn. Mà rất hay là tất cả vị trí ngồi của Vios đều trang bị dây đai 3 điểm nên em bé vô cùng thích thú với công việc này”.

Vios nay không chỉ duy trì các tính năng thực dụng vốn đã làm nên thành công suốt gần 20 năm qua mà còn được nâng cấp về thiết kế năng động, trẻ trung cũng như bổ sung các tính năng an toàn và tiện nghi hiện đại. Cùng với các gói ưu đãi trong tháng 6, Vios thực sự trở thành mẫu sedan hạng B đáng sở hữu nhất trên thị trường.

Trong tháng 6/2021, Wigo phiên bản mới có hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng mới kết nối điện thoại thông minh, mang tới sự tiện nghi cho người sử dụng. Ngoài ra, khách hàng mua xe sẽ nhận được gói ưu đãi trị giá 20 triệu đồng, bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng và gói bảo hành mở rộng. Chương trình áp dụng từ ngày 7/6 đến hết 31/12/2021. Riêng với khách hàng mua Rush tới 31/12/2021 tiếp tục được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8,7 triệu đồng khi hoàn thành thủ tục thanh toán và nhiều ưu đãi hấp dẫn từ gói vay tài chính. Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trong mùa dịch Covid-19, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc còn thực hiện các chương trình đẩy mạnh hoạt động trực tuyến (online), giao xe tận nơi khách hàng yêu cầu và dịch vụ sửa chữa linh động, khẩn cấp… .

