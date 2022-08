Tour núi hút khách kỳ nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày (từ 1 - 4/9), quãng thời gian này thực sự phù hợp cho việc tham quan, du lịch. Tuy nhiên, do năm học mới đang đến gần, cộng với giá vé máy bay vẫn cao, đồng thời một số nơi bắt đầu mùa mưa nên nhiều người dân Nghệ An có xu hướng chọn các tour du lịch ngắn ngày, tập trung chủ yếu ở các khu du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An, các tỉnh lân cận và Bắc Trung bộ.

Trekking là một trong những loại hình du lịch "đắt khách" nhất dịp lễ 2/9

Điểm đến ưa thích dịp này, thường là khu vực vùng núi miền Tây Nghệ An để tận hưởng tiết thu mát mẻ, mà không phải di chuyển quá xa. “Đón sóng” xu hướng này, các doanh nghiệp đã tung ra nhiều gói sản phẩm phù hợp nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách.

Tháng 9 là thời điểm thời tiết khá lý lưởng. Hàng loạt công ty lữ hành “bung hàng” là các tour du lịch ở miền Tây Nghệ An. Ở huyện Con Cuông ghé điểm du lịch cộng đồng, sinh thái Bản Xiềng - Pha Lài - Sông Giăng. Ở đây có các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi như: chèo thuyền kayak xuôi dòng sông Giăng hoặc ngược dòng sông Giăng bằng xuồng máy, trải nghiệm cảm giác mạnh bằng đường trượt zipline đôi... Khách cũng tham quan thác Kèm, suối nước Mọc, du lịch cộng đồng Bản Nưa, Vườn quốc gia Pù Mát...

Tương tự, Đông Dương Travel - công ty du lịch ở Nghệ An đã tung ra các sản phẩm đẩy mạnh chùm tour ngắn ngày như đi tham quan các điểm du lịch ở huyện Quế Phong, Quy Châu, rừng Săng Lẻ ở huyện Tương Dương; nghỉ ăn trưa tại điểm du lịch sinh thái, cộng đồng Khe Cớ (Tương Dương), đập Phà Lài ở huyện Con Cuông. Hay trải nghiệm leo núi chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng là ngọn núi cao nhất của dãy Trường Sơn Bắc, với độ cao 2.720m so với mực nước biển, nằm trên biên giới Việt Nam và Lào

Trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục ở các điểm du lịch cộng đồng như bản Xiềng, bản Nưa, Khe Rạn... ở miền Tây xứ Nghệ

Hay, các tour du lịch được công ty du lịch chào mời từ TP. Vinh di chuyển hơn 300km đến xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Tại đây có thể tham quan du lịch sinh thái và xem Chọi Bò (theo văn hóa của người H’Mông), đi thuyền ngược dòng sông Nậm Nơn đến tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, tháp cổ Yên Hòa xã Mỹ Lý. Sau đó tiếp tục di chuyển hơn 100km, đoàn sẽ đến huyện Quế Phong. Tham quan đền Chín gian và điểm du lịch cộng đồng bản Cọ Muồng xã Châu Kim. Tối cùng ngày có thể giao lưu văn hóa, văn nghệ tại bản Cọ Muồng và nghỉ đêm tại Homestay bản Cọ Muồng….

Ông Đặng Trọng Tấn - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát ở huyện miền núi Nghĩa Đàn cho hay: “Từ ngày 31/8- 4/9 khu du lịch của ông gần như kín lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Du lịch mùa thu đông du khách rất thích lên núi, đi phượt, bởi thời tiết phù hợp với các hoạt động ngoài trời như lửa trại, nướng thịt, rượu cần… Dịp này hầu hết khách đặt đi theo các nhóm nhỏ như nhiều gia đình, hoặc nhóm bạn từ dưới xuôi, từ các tỉnh bạn ở Thanh Hoá hay các tỉnh phía Bắc vào khá nhiều…”.

“Nhìn chung các điểm du lịch ở miền Tây Nghệ An đều “cháy hàng”, chúng tôi nỗ lực đáp ứng yêu cầu khi lượng khách tăng cao…”, ông Đặng Trọng Tấn cho biết thêm.

Trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng tại Con Cuông, du khách có dịp khám phá và trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục và thưởng thức các món ăn đặc sản, mang đậm hương vị của núi rừng

Các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tại Nghệ An cũng sẵn sàng đón lượng khách đến địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho hay, thời gian qua, ngành du lịch Nghệ An cũng đã phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng tour caravan “Khám phá về miền Tây Nghệ An” tùy chọn từ 3 - 6 ngày hay “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” với 6 ngày 5 đêm di chuyển khắp các cung đường từ Tây Bắc đến Tây Nam Nghệ An.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm để thưởng ngoạn vẻ đẹp miền Tây xứ Nghệ. Thời gian qua ngành du lịch Nghệ An cũng đã phối hợp với các chuyên gia du lịch hoàn thành việc khảo sát, hoàn thiện sản phẩm du lịch mới mạo hiểm "Chinh phục đỉnh Pù Xai Lai Leng", du lịch sinh thái trải nghiệm "Chèo thuyền Kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe địa hình leo núi (mountain bikking)" từ Phà Lài, bản Xiềng đi bản Cò Phạt, xã Môn Sơn huyện Con Cuông; xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng tại Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu... để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và các sản phẩm du lịch trải nghiệm là các vườn hoa tại các huyện miền Tây Nghệ An… hoặc đến các khu nghỉ dưỡng ở các khu Home Stay để hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ.

Với nhiều tour, tuyến đã được xây dựng để khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian qua, việc các địa điểm du lịch cộng đồng, hệ thống homestay, farmstay sẵn sàng cơ sở vật chất, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách là điều hết sức quan trọng. Ngành du lịch Nghệ An cũng đã đề nghị các địa phương quan tâm đến công tác đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, nhằm tạo nên sự đa dạng, tránh sự nhàm chán. Đặc biệt cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong đón tiếp, phục vụ du khách, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của du lịch cộng đồng Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

