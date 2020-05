Tổng thống Trump: 'Người chết khắp thế giới. Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Trung Quốc'

Weijia Jiang của CBS hỏi ông Trump lí do tại sao các số liệu thống kê xung quanh virus corona lại giống như một "cuộc cạnh tranh toàn cầu" đối với Tổng thống Mỹ. Nữ phóng viên cho rằng, ông Trump thường xuyên so sánh khả năng xét nghiệm và tỷ lệ chết người do dịch bệnh của Mỹ với các quốc gia khác.

"Họ đã thiệt mạng ở khắp mọi nơi trên thế giới và có lẽ câu hỏi đó bạn nên hỏi Trung Quốc. Đừng hỏi tôi. Hãy hỏi Trung Quốc", ông Trump trả lời.

Phóng viên Jiang, người gốc Trung Quốc lớn lên ở Tây Virginia, sau đó hỏi tiếp: "Tại sao ông lại nói điều đó cụ thể với tôi?".

Tổng thống đáp: "Tôi không nói điều đó cụ thể với bất kỳ ai. Tôi nói điều đó với tất cả những ai hỏi một câu hỏi khó chịu như thế".

Sau đó, ông Trump chuyển sang một phóng viên khác. Khi Kaitlan Collins của CNN cố gắng đặt câu hỏi, Tổng thống Trump tiếp tục gọi người khác và cho rằng Collins đã không hỏi ngay trước đó khi ông mời phóng viên này. Khi Collins cố gắng đặt lại câu hỏi, Tổng thống Trump đã kết thúc cuộc họp báo và quay trở lại Phòng Bầu dục.

Theo The Hill, Nhà Trắng tuần trước cố gắng đổi chỗ phóng viên của CNN, để người này ngồi lùi về phía sau vài hàng ghế. Các phóng viên khác từ chối việc làm này và ông Trump hôm đó đã phát biểu mà không nhận câu hỏi.

Ông Trump thường nhận định một số hãng truyền thông đưa “tin giả”, đồng thời nói rằng, đó là “kẻ thù của người dân”.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News