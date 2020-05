Tổng kiểm tra phương tiện, phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi lái xe

CSGT Nghệ An tổng kiểm tra phương tiện trên các tuyến

Sáng 15/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra phương tiện lưu thông trên các tuyến QL1, QL7, QL46, QL48. Tại các đội thuộc Phòng CSGT đều có một tổ đặc biệt tập gồm 3 CSGT và 4 CSCĐ trực tiếp xử lý vi phạm trên tuyến.

Ngay đầu giờ sáng, Đội CSGT 1.7 đã duy trì 2 tổ công tác trực tiếp kiểm tra tất cả các phương tiện trên tuyến. Theo chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An sẽ tập trung kiểm tra ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe thành đoàn...

CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong sáng nay, Đội CSGT 1.7 đã dừng kiểm tra 30 phương tiện, lập biên bản xử phạt hơn 20 trường hợp vi phạm không đội MBH, xe hết kiểm định, mờ biển số, chạy quá tốc độ... Đặc biệt, phát hiện 1 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 10h30', tại thị trấn Anh Sơn tổ công tác do Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT 1.7 kiêm Tổ trưởng Tổ TTKS đã phát chiếc xe tải mang BKS: 37C- 1347X do anh Nguyễn Thúc H. (trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển từ cửa khẩu Nậm Cắn về Đô Lương. Test nhanh phát hiện anh H. dương tính với ma túy. Ngay sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, GPLX, xử lý theo quy định.

Khai với cơ quan chức năng, tài xế H. cho biết mình có dùng hồng phiến.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn