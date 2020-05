Tổng Giám đốc ở Nghệ An bị tố chiếm đoạt tài sản

Một dự án tại TP. Vinh do Công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An xây dựng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Bà Nguyễn Thị H., trú TP Vinh (Nghệ An) có đơn gửi báo Lao Động tố cáo ông Đậu Anh Tuấn, trú TP. Vinh (Nghệ An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn bà H. trình bày, do cần vốn làm ăn, năm 2012 bà vay tiền ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghệ An 800 triệu; vay Sacombank chi nhánh Nghệ An 2,4 tỉ đồng, vay Ngân hàng VIB 820 triệu đồng.

Tháng 9.2012, bà H., ra nước ngoài làm việc. Hai bên thỏa thuận về việc bà H., sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về cho ông Tuấn để trả tiền lãi suất hàng tháng và tiền gốc cho khoản vay tại các ngân hàng nói trên. Ngoài ra, ông Tuấn còn thay mặt bà H., nhận một số khoản tiền khác từ việc kinh doanh tài sản của bà H.

Theo tính toán của bà H, từ tháng 11.2012 đến tháng 3.2013, tổng số tiền bà gửi từ nước ngoài về và ông Tuấn đã nhận ở Việt Nam từ tiền kinh doanh khách sạn, cho thuê quán cà phê tại TP. Vinh là hơn 3,5 tỉ đồng.

Tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho ngân hàng và chi một số khoản theo yêu cầu của bà H. là hơn 1,7 tỉ. Theo bà H., ông Tuấn còn nợ bà hơn 2,3 tỉ từ năm 2013 đến nay chưa thanh toán.

Điều bà H. bức xúc là trong quá trình bà ở nước ngoài gửi tiền về cho ông Tuấn, ông Tuấn thông báo đã sử dụng để thanh toán đủ tiền lãi và gốc các khoản vay ở ngân hàng, nhưng thực tế ông Tuấn chỉ trả một phần, còn lại sử dụng vào mục đích khác.

Sau khi bà H. có đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và có văn bản thông báo kết quả.

Theo văn bản số 06 ngày 30.11.2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Đức Long ký, thông báo kết quả xác minh tin báo tố giác tội phạm do bà H. cung cấp.

Theo đó, làm việc với cơ quan điều tra, ông Đậu Anh Tuấn thừa nhận đã nhận của bà H. tổng số tiền 2.442.182.000 đồng. Ông Tuấn chỉ giải trình đã thanh toán, chi trả theo yêu cầu của bà H. số tiền 2.132.123.851 đồng, còn lại 310.058.149 đồng ông Tuấn trình bày đầu tư vào khách sạn của bà H. nhưng không có tài liệu chứng minh.

“Hành vi nhận tiền để trả nợ ngân hàng giúp chị H. của Đậu Anh Tuấn nhưng chỉ trả một phần, sau đó dùng hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền nêu trên của Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”- văn bản 06 ngày 30.11.2014 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nêu.

Ngày 27.5, trao đổi với phóng viên, ông Đậu Anh Tuấn cho biết ông là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An (PVNC2).

Về nội dung tố cáo của bà H., ông Tuấn phủ nhận, cho rằng bà H. "vu khống" ông. Phóng viên trao đổi vụ việc đã có văn bản số 06 ngày 30.11.2014 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ông Tuấn cho biết chưa nhận được văn bản đó.

"Tôi đang cho lập vi bằng về việc bà H vu khống tôi"- ông Tuấn nói.

Được biết, bà H. đang tiếp tục tố cáo hành vi của ông Đậu Anh Tuấn lên Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động