Tông chết công an, tài xế Lexus bị khởi tố

Ngày 30/8, Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phạm Quang Linh (22 tuổi, ngụ khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Khoản 2, Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.P.

Trước đó, sáng 19/8, Linh lái ôtô Lexus chở bạn là Đỗ Đức Huy đi theo hướng chợ Sắt - cầu Lạc Long.

Khi đến trước quán cà phê số 232, phố đi bộ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, xe Lexus mất lái, húc thẳng vào chị Thảo (30 tuổi, cán bộ Công an phường Minh Khai) đang đi bộ. Chiếc Lexus tiếp tục tông vào 3 ôtô khác trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, Huy bị gãy chân. Cả 4 phương tiện hư hỏng.

Đoạn video từ camera cho thấy chiếc Lexus đi với tốc độ cao trước khi gây tai nạn. Một số nhân chứng kể tài xế Linh nồng nặc mùi rượu tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Kết quả kiểm tra cho thấy Linh có nồng độ cồn 0,593 mg/l khí thở.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn