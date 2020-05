Tối nay, 26-5, liệu Trọng Hoàng có giành nổi Quả bóng Vàng về cho xứ Nghệ?

Your browser does not support the video tag.

Clip Quang Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu nổi lên như ứng viên giành QBV

Đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2019 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26-5 tại khách sạn Rex (TP HCM). 4 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu sẽ tranh Quả bóng Vàng cùng Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), cầu thủ duy nhất đến từ Nghệ An.

Đỗ Hùng Dũng cũng là ứng viên lớn cho danh hiệu Quả bóng Vàng

Kể từ khi hai cựu tuyển thủ Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn giành liên tiếp 3 Quả bóng Vàng Việt Nam từ năm 2006 đến 2008, đã 10 năm qua, bóng đá xứ Nghệ không giành được một Quả bóng Vàng nào nữa. Ngay cả gương mặt giành Quả bóng Vàng 2017 là tiền vệ Đinh Thanh Trung cũng có quê hương là Hà Tĩnh và ăn tập ở Hà Nội.

Chính vì vậy mà sự xuất hiện của Trọng Hoàng trong danh sách 5 gương mặt được đề cử cao nhất đã mang đến niềm hy vọng cho bóng đá Nghệ An. "Chúng tôi rất tiếc khi Quế Ngọc Hải đã có một năm thi đấu cống hiến nhưng lại không lọt vào danh sách cuối cùng. Mọi hy vọng lúc này được đặt lên Trọng Hoàng, sau những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển Quốc gia và U22 tại SEA Games 2019", anh Lê Thanh Dũng, một CĐV người Nghệ An chia sẻ.

Trọng Hoàng chơi nổi bật hơn Quang Hải ở tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam trong năm 2019, tuy nhiên, anh lại không để lại ấn tượng nhiều ở cấp CLB

Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao thưởng được tổ chức vào đầu năm 2020, thời điểm trước khi khởi tranh V-League 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động thể thao, bóng đá đồng loạt tạm ngưng. "Lễ trao thưởng diễn ra thời điểm này dù muộn so với mọi năm nhưng lại có sức hút. Vì đây là thời điểm đầu mùa bóng, các đội bắt đầu ra sân thi đấu, giải thưởng QBV Việt Nam sẽ là cú hích rất lớn để tạo động lực, tinh thần cho các cầu thủ trong lúc này", Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Mai Bá Hùng bày tỏ.

Có 12 hạng mục được trao thưởng ở cuộc bầu chọn gồm: QBV, bạc, đồng dành cho nam; QBV, bạc, đồng dành cho nữ; QBV, bạc, đồng futsal; Cầu thủ trẻ xuất sắc nam, nữ; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc. BTC đã công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục và điều này cho thấy sự nổi bật của các đội Hà Nội (nam), TP HCM (nữ) và Thái Sơn Nam (futsal). Đó cũng là kết quả hợp lý qua thành tích của các đội này trong năm 2019 vừa qua. Từ ngôi vô địch V-League lần thứ 5 của CLB Hà Nội, ngôi Vô địch quốc gia futsal lần thứ 10 của Thái Sơn Nam cùng với việc đội nữ TPHCM tiếp tục duy trì thế mạnh ở môn bóng đá nữ.

Tác giả: Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động