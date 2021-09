Tối 6/9 Nghệ An ghi nhận 6 ca dương tính SARS-CoV-2, tất cả đã được cách ly từ trước

Phát hiện nhiều lái xe sửa phiếu test nhanh COVID-19 để thông chốt Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 6/9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 10 (thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra và phát hiện lái xe Đ.H.Q (SN 1990, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu), đã sử dụng giấy xác nhận kết quả test nhanh COVID-19 có sửa chữa ngày tháng. Cụ thể, anh Q. đã sửa ngày 16/8/2021 trong giấy này thành ngày 6/9/2021 để trốn tránh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cũng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, ngày 5/9, Công an đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 2 trường hợp N.D.H (SN 1993), trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và L.A.P (SN 1987), trú ở thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi tương tự. Công an làm việc với lái xe L.Đ.T Trước đó, khoảng 16h ngày 4/9, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A giao với Tỉnh lộ 48E hướng đi xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện anh L.Đ.T (SN 1983, trú tại khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) chỉnh sửa thời gian trong giấy xét nghiệm COVID-19. Cụ thể, phiếu kết quả xét nghiệm do Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cung cấp đã được anh T. chỉnh sửa từ ngày 1/9/2021 (đã hết hạn) thành ngày 4/9/2021 để đi qua chốt. Áp dụng Khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. (Thu Hiền)