Toàn cảnh thành Vinh ngày đầu giãn cách xã hội

Your browser does not support the video tag.

Thành phố Vinh (Nghệ An) ngày đầu thực hiện chỉ thị 16.

Ngay sau khi có quyết định thực hiện chỉ thị 16 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, rạng sáng 17/8, thành phố Vinh đã thiết lập 14 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ. Đây là lần thứ 2 thành phố Vinh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Trong ảnh: Chốt kiểm soát tại cầu Bến Thủy 1, một trong những chốt quan trọng khi giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2, nơi đường tránh quốc lộ 1A đi qua.

Chốt kiểm soát tại quốc lộ 46 đoạn qua xã Hưng Chính, thành phố Vinh giáp ranh với huyện Hưng Nguyên.

Trên đường phố, số lượng người ra đường ít hơn. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Đoạn vòng xuyến đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi có lưu lượng xe nhiều hơn khi tập trung nhiều công sở, trung tâm mua sắm...

Một shipper hành nghề ngày đầu tiên thành phố Vinh thực hiện chỉ thị 16. Mới đây, thành phố Vinh đã có chỉ đạo về việc cấp giấy hành nghề cho shipper nhưng shipper phải có kết quả xét nghiệm PCR 7 ngày/lần.

Đường Trường Thi sáng 17/8. Ghi nhận chung thì tất cả người dân thành phố Vinh khi ra đường đều thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Chợ đầu mối thành phố Vinh không người qua lại. Ổ dịch tại chợ đầu mối lớn nhất Bắc Trung Bộ bùng phát, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đang tiếp tục tăng lên. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp của tỉnh Nghệ An đang khẩn trương công tác phòng chống dịch.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong