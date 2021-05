Toàn bộ F1 ở Hải Phòng âm tính với SARS-CoV-2

Thông tin được bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng, cung cấp sáng 7/5.

Những mẫu này gồm 28 trường hợp F1 của bệnh nhân P.V.H. (41 tuổi, em trai, chăm sóc bệnh nhân P.T.H. tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ). Trong số này, quận Kiến An 16 trường hợp, huyện An Dương 10 người, quận Lê Chân một trường hợp và huyện An Lão có một trường hợp.

9 trường hợp F1 còn lại của bệnh nhân Đ.D.T. ở Hải Dương (từng lưu trú khách sạn Blue Sea, số 15 Trung Lực, quận Hải An, Hải Phòng) và bạn gái.

Liên quan lịch trình ca bệnh này, Hải Phòng đã phong tỏa 3 địa điểm gồm khách sạn Blue Sea, quán cơm 78 Trung Lực và quán bia 32 Trung Lực.

Trước đó, lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu dừng hoạt động khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, phòng gym, yoga, vật lý trị liệu, các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè; các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng cũng tạm đóng cửa từ 0h ngày 6/5.

Hải Phòng cũng dừng các hội nghị, hội thảo, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải hạn chế số lượng người tham dự và báo cáo UBND TP.

Thành phố khuyến cáo người dân tổ chức đám hiếu, đám hỷ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế số lượng người tham dự.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: zingnews.vn