Tình tiết mới vụ thiếu nữ 15 tuổi chết trong nhà nghỉ sau bữa ‘tiệc ma tuý’

Ngày 26/11, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của N.T.M.X. (15 tuổi, quê An Giang) sau khi nạn nhân sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, (TP Thuận An).

Công an TP Thuận An (Bình Dương) phong toả hiện trường.

Theo điều tra, sau khi tan làm, X. rủ hai người bạn nữ và bạn trai của mình đi thuê hai phòng nhà nghỉ. Tuy nhiên, bạn trai của X. cũng rủ thêm một người khác, người này cũng quen và có quan hệ tình cảm với một người bạn nữ trong nhóm của X.

Khi đến nhà nghỉ, do phòng chật nên X. cùng bạn trai đã sang phòng khác dùng ma túy. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện X. bị trào bọt ở miệng và co giật nên đưa đi cấp cứu, tuy nhiên trên đường đưa đi cấp cứu nạn nhân đã tử vong.

Còn về nhóm bạn của X. gồm 2 nữ 1 nam thuê một phòng và dùng ma túy, nam thanh niên đã cùng bạn gái vào nhà vệ sinh quan hệ tình dục.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, Công an xác định X. không quan hệ với bạn trai sau khi dùng ma túy, mà trước đó X. đã từng quan hệ tình dục nhưng không rõ khi nào và với ai.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác đinh, nạn nhân chết có thể là do sốc ma túy.

Như VTC News đưa tin, tối 23/11, sau khi hết giờ làm việc, X. cùng nhóm bạn 3 người bạn (gồm 2 nam, 1 nữ) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương).

Tại đây, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy, sau đó X. thấy mệt nên qua phòng khác ngủ.

Đến sáng 25/11, nhóm bạn phát hiện X. bị sùi bọt trắng ở miệng nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân chết ngay sau đó.

Tác giả: KHUẤT NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News