Tình tiết chưa từng được công bố trong quá trình điều tra vụ nam thiếu niên bị "chôn sống"

Công an thông tin chi tiết vụ án

Ngày 5/4, Trung tá Phạm Thành Long - Phó Trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý 14 đối tượng liên quan đến vụ "chôn sống nam thiếu niên 17 tuổi" gây xôn xao dư luận hơn 1 tuần trước.

Vào sáng cùng ngày, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 trong số 14 đối tượng này. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chẩn vào sáng cùng ngày.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ thời điểm nhận thông tin vụ việc đến khi bắt giữ các đối tượng chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Điều này cho thấy cơ quan công an Nghệ An đã xác minh, điều tra xử lý vụ việc kịp thời, công minh.

Nguyễn Quang V. bị trói tay, chôn sống dưới hố cát.

Về nội dung vụ chôn sống nam thiếu niên 17 tuổi, công an TP. Vinh thông tin: Cuối tháng 2/2021, Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) thuê 2 xe máy của Nguyễn Trọng Dương (32 tuổi, trú khối 11, phường Trường Thi; chủ ki-ot cầm đồ) nhưng chưa trả.

Nhiều lần liên lạc với V. nhưng không được nên Dương đã chỉ đạo đàn em của mình đi tìm, bắt giữ bằng được V. để răn đe, đe dọa yêu cầu V. phải trả lại 2 chiếc xe máy này.

Sau 3 giờ đồng hồ, công an bắt giữ được 13 đối tượng liên quan.

Khoảng 13h ngày 24/3, đám đàn em của Dương phát hiện V. đang ở khu vực cầu Cửa Tiền 2 (phường Cửa Nam, TP. Vinh) nên báo về cho đồng bọn và Dương. Dương sau đó đã chỉ đạo đàn em bắt giữ V. lại để đe dọa.

Cả nhóm này sau đó đã ép V. cởi hết quần áo, chỉ cho mặc 1 chiếc quần lót. Một đối tượng trong số này dùng điện thoại quay và phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook cảnh V. bị lột đồ rồi cười đùa, đe dọa V.

3 ngày sau công an bắt giữ được Nguyễn Trọng Dương là đối tượng cầm đầu.

Ít phút sau, nhóm này sau đó đã gọi điện cho Hồ Trọng Khánh (SN 1995, trú phường Trung Đô, TP. Vinh) để giao V. cho Khánh xử lý. Trước đó, Khánh đã nhờ Dương đi tìm và bắt giữ V.

Khi đến nơi, Khánh dùng tay tát vào mặt V. rồi rủ các đối tượng này đưa V. qua thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để chôn sống, hành hạ.

Khánh và 12 đối tượng sau đó đã ép V. đi thuyền sang khu vực bãi bồi sông Lam thuộc địa bàn xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tại đây, Khánh chửi bới, đe dọa và ép V. tự tay đào 1 cái hố lớn dài khoảng 2m, sâu 1m, rộng 0,5m.

V. cùng bố được mời lên công an để phục vụ điều tra.

"Khánh tiếp tục dùng 1 sợi dây trói 2 tay của V. ra phía sau, ép quỳ xuống gốc cây để 2 đối tượng khác dùng dép đánh vào mặt. Quá hoảng sợ, V. khóc lóc, van xin nhưng không được. Các đối tượng sau đó đã đạp vào lưng V., ép V. nằm xuống hố cát. Còn Khánh dùng 1 chiếc bì màu trắng trùm lên đầu V.", một cán bộ công an thông tin.

Sau ít phút chửi bới đe dọa, nhóm này dùng xẻng, tay, chân hốt cát lấp đầy hố để chôn sống, chỉ lộ ra phần đầu của V.. Nằm dưới hố cát, V. liên tục khóc lóc, van xin nhưng các đối tượng không dừng lại mà còn cười đùa, chửi bới.

Khi thấy V. không còn động tĩnh và nói gì, Khánh lấy một lon nước ngọt đổ lên mặt để V. tỉnh lại. Ít phút sau khi thực hiện việc chôn sống V., cả nhóm bới cát, đưa thiếu niên này lên khỏi hố cát rồi cho tắm rửa và đi về nhà.

Ngày 27/3, đoạn video quay cảnh đánh đập, hành hạ, chôn sống V. được đăng tải lên mạng xã hội facebook. Nắm được thông tin này, Công an TP. Vinh lập tức vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

"Cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, chỉ đạo những trinh sát tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm vào cuộc xác minh vụ việc, truy tìm những đối tượng liên quan.

Chỉ ít giờ sau, công an đã bắt giữ được 13 đối tượng và bắt giữ tiếp đối tượng cầm đầu vụ việc là Nguyễn Trọng Dương khi đối tượng này đang ở tại Hà Nội", một cán bộ Công an TP. Vinh nói và cho biết, đây là những chi tiết về vụ án lần đầu được công bố với báo chí.

Đại ca cầm đầu vụ việc chối tội khi làm việc với công an

Trong vụ án này, Nguyễn Trọng Dương là đối tượng cầm đầu. Dương là đại ca giang hồ cộm cán có tiếng trên địa bàn với biệt danh là Dương đẹp trai. Dương có ki-ot cầm đồ, cho vay tiền và có băng nhóm xã hội với khoảng 50 đàn em.

V. bị trói tay, ép quỳ, bị đánh đập và bị chôn sống gây bức xúc dư luận trên địa bàn.

Các đàn em của Dương là những đối tượng nhỏ tuổi, không có việc làm, thích ăn chơi đua đòi. Dương đã chỉ đạo các đàn em thực hiện nhiều phi vụ gây nhức nhối trên địa bàn Nghệ An.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Trọng Dương khai nhận không chỉ đạo đàn em việc đánh đập, tra tấn Nguyễn Quang V. như trong video và các nội dung trên.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra có đầy đủ cơ sở xác định vai trò chủ mưu của Nguyễn Trong Dương quy định tại điểm b, khoản 3, điều 157 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội chính của nhóm đối tượng được xem xét ở tội "Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam". Mục đích của nhóm đối tượng này được xác định là muốn bắt V. về để tra tấn đòi lại 2 chiếc xe mà V. đã thuê nhưng chưa trả.

Ngoài Nguyễn Trọng Dương là đối tượng cầm đầu vụ việc, Hồ Trọng Khánh cũng được công an xác định là chủ mưu vụ việc.

Cụ thể, Khánh là người nhờ Dương bắt giữ V., sau đó cùng đám đàn em dẫn giải V. sang bãi bồi ven sông Lam rồi đánh đập, tra tấn, hạ nhục nhân phẩm.

Ngoài 2 đối tượng trên, danh tính 7 đối tượng còn lại bị khởi tố gồm: Lê Nguyễn Hưng (SN 2004, trú phường Trung Đô), Nguyễn Tiến Nam (SN 2003, trú xã Nghi Phú), Phùng Duy Ngọc Anh (SN 2003, trú huyện Nghi Lộc), Trần Mạnh Tài (SN 2001, trú phường Hưng Dũng), Võ Quang Hoàng (SN 2004, trú phường Đông Vĩnh), Hoàng Quang Thanh (SN 2004, trú phường Hưng Bình), Nguyễn Đình Huy (SN 2000, trú huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh).

5 đối tượng khác liên quan vụ việc này, trong đó có 3 đối tượng 15 tuổi và 2 đối tượng 16 tuổi đang trong độ tuổi học sinh.

Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ những đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

