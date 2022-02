Tịnh thất Bồng Lai lên YouTube khoe đón Tết dù bị khởi tố, phẫn nộ chi tiết "mua nước mắt"

Những ngày cuối năm 2021, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) và điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Có 4 bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại bị tạm giam.

Ông Lê Tùng Vân khen 3 học trò là người hiền đức

Dù đang bị điều tra, khởi tố vụ án, người trong Tịnh thất Bồng Lai lâu lâu lại xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải video cập nhật tình hình. Trước đây, việc dẫn dắt các video đăng lên kênh YouTube và fanpage sẽ do Nhất Nguyên đảm nhiệm. Từ khi Nhất Nguyên bị tạm giam, Nhị Nguyên là người phụ trách.

Hình ảnh mới nhất của người trong Tịnh thất Bồng Lai, được quay vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần.

Động thái mới nhất được người trong Tịnh thất Bồng Lai cập nhật là khoe cảnh đón giao thừa, mỗi người cầm một cây nhang, lần lượt chúc Tết khán giả. Video được đăng tải lên YouTube và vẫn thu hút được lượt xem lớn.

Ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện với chiếc võng quen thuộc, vừa đu đưa võng vừa nói những lời tâm sự. Tịnh thất Bồng Lai từ lâu đã được xác định không phải là cơ sờ tôn giáo, nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn nhận đây là "thiền viện", "thiền am".

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong clip, lờ đi việc mình là nghi can của vụ án.

Mặt khác, dù đang là nghi can của vụ án và được tại ngoại để điều tra, ông này dường như lờ đi chuyện đó mà nói lời nhớ thương cho 3 "đồ đệ". Ông này còn "chúc cho 3 thầy mau được về để đoàn tụ" và gọi đó là "đại nạn, thử thách trên con đường tu học".

Trước sau, ông Lê Tùng Vân vẫn cho rằng các đồ đệ là người hiền đức, "mong rằng 3 vị đó học bài học đó mà tiếp tục hiền lành như trước đây.".

Đem người già và trẻ em ra "mua nước mắt"

Những người phụ nữ trong Tịnh thất Bồng Lai cũng lần lượt chia sẻ cảm nghĩ về Tết cũng như gửi lời chúc đến các fan. Bà Cao Thị Cúc và một số người lớn tuổi sống tại đây rơi nước mắt khi nói về những thành viên đang bị tạm giam.

Động thái "mua nước mắt" này lặp đi lặp lại trong video nhiều lần, từ trong lời dẫn video của Nhị Nguyên khi quay clip cũng như các nhân vật xuất hiện trong video, tạo ra hiệu ứng thương cảm từ các fan.

Bà Cúc khóc lóc khi nhắc đến 3 thành viên của tịnh thất đang bị tạm giam.

Điều khiến dân mạng phẫn nộ nhất là việc Tịnh thất Bồng Lai liên tục đăng tải hình ảnh của các trẻ em sống tại đây. Trong khi Cục Trẻ em và dư luận lên tiếng xin bảo vệ danh tính của các em, bản thân những người nuôi dưỡng lại thích khoe chúng trên MXH.

Đáng nói, dù phàn nàn rằng các bé, đặc biệt là bé Đ.T nhớ 3 "thầy", khóc nhè vì đã lâu chưa được gặp, khó khăn lắm mới dỗ được, nhưng Nhị Nguyên lại liên tục lia máy quay vào mặt bé.

Những trẻ em khác cũng được quay cận mặt từng đứa, yêu cầu chúng nói lời chúc Tết những người theo dõi kênh.

Bé Đ.T khóc nhè khi được hỏi về các thành viên vắng mặt.

Động thái này của Tịnh thất Bồng Lai vấp phải tranh cãi lớn. Vụ án vẫn đang được tích cực điều tra.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc