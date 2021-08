Tình nguyện viên "mếu máo" kể lại phút giây truy vết F0 rồi bị lạc trong rừng cao su: Tất cả "nín thở" chờ kết quả

Công cuộc truy vết, khoanh vùng F0 là một trong những khâu quan trọng để bóc tách các ca nhiễm ra khỏi cộng đồng, khống chế ổ dịch một cách kịp thời. Do đó, sự hợp tác của người dân sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng chức năng trong công cuộc dập dịch.

Nhưng cũng có nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" khiến cho đội y tế gặp khó khăn trong việc tiếp cận các trường hợp này. Điển hình như câu chuyện của chàng tình nguyện viên (TNV) trong clip dưới đây.

Đoạn video dài chưa đến nửa phút nhưng hút hơn 3 triệu lượt xem. Số đông theo dõi cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

Chẳng là một sáng đẹp trời, chàng trai TNV này cùng 3 thành viên khác trong đội tình nguyện bị lạc vào rừng cao su khi đang truy vết theo dấu một ca F0.

"Hello mọi người, tôi đang đi truy vết F0. Và bây giờ tôi điện, bà điện chỉ tôi đi thẳng, đi thẳng riết giờ đi vô rừng cao su. 4 mạng đang đứng đây. Đi thẳng vào rừng cao su xung quanh toàn rừng cao su. Hình như nó đang trút mủ thì phải" - chàng TNV vừa nói vừa thở hổn hển, gương mặt đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, chỉ để hở mỗi đôi mắt, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Xung quanh "rừng không mông quạnh", mịt mù lối ra khiến chàng trai cùng cả nhóm phút chốc hoang mang tột độ.

Nhiều dân tình theo dõi đoạn clip đã để lại nhiều bình luận hài hước dưới bài đăng. Số khác còn ngợi khen sự nhiệt tình, lạc quan của 4 chàng trai TNV và mong chờ cái kết của cả nhóm sẽ ra sao sau khi bị lạc.

- Mệt vậy mà vẫn không giận, quay clip kể chuyện còn cười vui nữa, thấy dễ thương gì đâu. Rồi cuối cùng mọi người có thoát ra được không vậy?

- Vừa mắc cười vừa thấy thương. Gặp ngay phải ca F0 cũng "cá vàng" quên đường. Rồi tìm thấy nhà chị đó xong tìm lối ra mới là cửa ải khó nữa nè.

- Vừa truy bắt F0 vừa tập "thể dục". Mình cũng từng tra Google Maps rồi bị lạc đường tùm lum luôn. Thương các bạn quá chừng!

Anh Nguyễn Hoàn Thành, nhân vật chính trong đoạn clip trên đã chia sẻ thêm với chúng tôi, anh và đồng đội sau hơn nửa ngày mất dấu trong rừng cao su thì nay đã may mắn tìm thấy chị gái F0.

"Ngày hôm qua (22/8), mình đi hỗ trợ phường truy vết F0 từ kết quả PCR gửi về địa phương. Gọi chị đó thì chị cứ chỉ là đi thẳng, thẳng hoài là tới thôi. Mình với mấy bạn đi theo, đi hoài thấy toàn rừng cao su. Mà trong khi đó gọi chị, chị vẫn nói đang đứng đợi ngoài cửa.

Loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng liên hệ được chị ấy, hên là xét nghiệm xong chị không phải F0".

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các thành viên tổ truy vết (Ảnh: N.H.T)

Thành là 1 trong số các TNV đang làm trong tổ xét nghiệm của phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ca F0 kể trên chỉ là một trong nhiều tình huống "khó đỡ" mà Thành và các đồng đội thường xuyên gặp hàng ngày. Công việc truy dấu vất vả nhưng anh luôn lan tỏa sự lạc quan, tích cực tới mọi người.

"Có mấy lần gọi người ta thì họ không cho địa chỉ nhà vì có một số người tâm lý rất sợ. Làm nhiều nên giờ rút kinh nghiệm, mình cứ hỏi tên tuổi, nhà cô chú anh chị ở đâu trước rồi sẽ nói lí do sau", chàng TNV nói.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc