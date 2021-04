Tỉnh Nghệ An điều chỉnh và mở rộng các khu công nghiệp

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Nghệ An đang nghiên cứu phương án điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và một số quy hoạch khác có liên quan để triển khai thủ tục đầu tư dự án tại các khu công nghiệp.

Hiện nay tại Nghệ An, tỉnh đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tại khu công nghiệp như Nhà máy viên nén sinh khối Thanh Chương, Nhà máy viên nén sinh khối DKC, Nhà máy may Quang Vinh, Nhà máy giày da Đỉnh Vàng, May An Hưng, Nhà máy giày da xuất khẩu Viet Glory…

Các ngành chức năng của tỉnh cũng đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Đông-Đông Nam phục vụ thu hút đầu tư.

Tại Nghệ An, đầu năm 2021 đến nay đã có thêm 16 dự án đầu tư được cấp mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.015,53 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 33% và vốn đăng ký tăng 4,65 lần; trong đó, có một số dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử của Công ty Everwin Precision Việt Nam (200 triệu USD); Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (750 tỷ đồng), Nhà máy Goertek Vina (100 triệu USD)...

Trên địa bàn tỉnh, các Khu công nghiệp VSIP, WHA cũng tích cực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp như Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (thu hút được 26 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đăng ký là 11.687 tỷ đồng); Khu công nghiệp WHA Indudtrial Zone 1-Nghệ An (thu hút được 7 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.926 tỷ đồng)..../.

