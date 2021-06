Tìm thấy thi thể nam sinh tắm sông bị đuối nước

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người bị đuối nước ở khu vực sông Lam thuộc địa phận xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ AN).

Danh tính nạn nhân được xác định là em P.V.C (SN 2005, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương). Em C bị đuối nước khi đi tắm sông cùng với bạn.

Đến hơn 17h ngày 6/6, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại địa phận xóm Văn Thịnh, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, cách vị trí đuối nước ban đầu khoảng 8 km.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam