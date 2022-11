Tìm giải pháp cung ứng lao động theo nhu cầu doanh nghiệp

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, ngành đang đẩy mạnh hoạt động tư vấn nghề, việc làm cho lao động có nhu cầu; tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động; tăng cường đào tạo nghề, dạy nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại địa phương và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề…

Về lâu dài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trường Đại học Tiền Giang, cơ sở đào tạo trên địa bàn khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp đảm bảo số lượng, chất lượng lao động thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đặc biệt, Sở phối hợp đẩy mạnh truyền thông về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” nhằm tăng cường hơn nữa công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau phổ thông, tạo nguồn lao động chất lượng cao cung ứng cho thị trường lao động trong tình hình mới.

Trong 10 tháng năm 2022, Tiền Giang đã tư vấn nghề, việc làm, pháp luật lao động và tư vấn khác cho trên 22.600 lượt lao động, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 113% chỉ tiêu cả năm, giới thiệu việc làm cho gần 2.400 lượt lao động, tăng 19% so cùng kỳ năm trước và đạt 80% kế hoạch cả năm, đã giới thiệu cho gần 900 lao động có việc làm ổn định, tăng gần 11% so cùng kỳ năm 2021.

Toàn tỉnh tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm, tăng 21 phiên so với cùng kỳ năm trước, thu hút gần 3.000 lượt lao động tham gia; đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng cho 2.752 học viên, trong đó có 1.093 học viên được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn. Dự kiến năm 2022, Tiền Giang tuyển sinh đào tạo nghề ngắn hạn cho khoảng 6.000 học viên, trong đó, có 2.000 học viên được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân