Tìm được chồng đi lạc 11 năm nhờ xem clip trên TikTok: Khoảnh khắc hội ngộ khiến tất cả nghẹn ngào

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người vợ tìm được chồng mất tích sau 11 năm nhờ xem clip trên tiktok gây chú ý đặc biệt.

Theo đó, được biết anh mắc bệnh và bỏ nhà đi từ khi con gái thứ 2 còn chưa tròn 1 tuổi, lang thang từ Phú Thọ lên Tuyên Quang tính đến hiện tại đã là 11 năm trời.

Gia đình cất công tìm kiếm hằng chục năm vẫn không được, nay chỉ nhờ vào một clip trên tiktok mà đã tìm được người thân của mình.

Người đăng giúp đỡ vợ tìm chồng sau 11 năm bỏ nhà ra đi (Nguồn clip: Nguyễn Ánh Tuyết)

Người đăng tải đoạn clip đồng thời là người trực tiếp giúp chị vợ tìm chồng thất lạc là chị Nguyễn Ánh Tuyết (hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuyên Quang).

Sáng ngày 12/5, trao đổi với chúng tôi, chị Tuyết xác thực toàn bộ câu chuyện trên là sự thật.

Chị Tuyết kể lại: "Anh đến đây xin ăn nhiều năm rồi. Mình chuyển đến đây sống được 5 năm thì hầu như ngày nào anh cũng đến. Đến ngày 13/4 vừa qua, hôm ấy trời mưa, mình đang ăn cơm với con thì anh đến, trông anh ấy tội nghiệp lắm nên mình quyết định quay clip lại rồi đăng lên tiktok với mong muốn người nhà có thể thấy mà đón anh về. Mặc dù mình biết cái cơ hội ấy nhỏ thôi nhưng vẫn muốn thử".

Sau lần đó chị Tuyết tiếp tục đăng tải một vài đoạn clip của người đàn ông vô gia cư lên thì nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về người thân. Tuy nhiên vì số lượng quá nhiều nên cũng đề cao cảnh giác, ai không đưa ra được bằng chứng xác thực chị đều bỏ qua, không tin tưởng.

Đến khi người vợ nhắn tin nói chuyện, kể về hình xăm trên người thì chị mới có niềm tin: "Mình và chị vợ kết bạn Zalo nói chuyện, chị kể về hình xăm ở trước ngực và gửi ảnh anh trước đây, Không hiểu sao lúc ấy mình bật khóc luôn vì bức ảnh giống quá và linh cảm của mình cho biết rằng đây chính là gia đình của người đàn ông đáng thương ấy rồi".

Người đàn ông vô gia cư trong clip được quay lại và hình ảnh người vợ gửi nhiều nét giống nhau

Ngay sau đó, chị Tuyết đã đăng tải thông tin lên Facebook, chỉ 1 tiếng sau có người gọi đến thông báo rằng đã tìm được người đàn ông ở xã bên. Chị Tuyết cùng bạn sang tận nơi giữ lại cả 1 buổi chiều để đợi người nhà lên đón.

Chị Tuyết cho biết người vợ và người thân đi từ Phú Thọ tới để đón chồng, tuy nhiên người đàn ông vô gia cư không nhận ra ai cả nhưng vẫn có thể nói được tiếng dân tộc Mường.

Người chồng đã được vợ và người thân đón về nhà.

Khi được hỏi về cảm xúc khi giúp thành công một gia đình đoàn tụ sau 11 năm lưu lạc, chị Tuyết xúc động nói: "Khi chứng kiến cảnh ấy mình vui lắm, đêm qua về nghĩ lại thì tự nhiên nước mắt cứ rơi vì hạnh phúc, người đàn ông ấy khổ nhiều rồi nay anh ấy sẽ không phải lang thang khắp nơi xin ăn nữa. Mình nghĩ mình và gia đình ấy có duyên với nhau vì trước đấy chị vợ cũng đi tìm khắp nơi mà không có kết quả.

Sau sự việc mình và chị vợ vẫn liên lạc với nhau. Mới hôm nay chị còn nhắn tin cho mình khoe là người thân, gia đình mừng lắm khi anh về, tuy nhiên anh thì vẫn nhất quyết không chịu cắt tóc thôi".

Chị Nguyễn Ánh Tuyết - người giúp chị vợ tìm được chồng sau 11 năm lưu lạc

Phía dưới bài chia sẻ đã nhận được hàng loạt bình luận xúc động, chúc mừng người vợ đã quá may mắn khi tìm được chồng sau 11 bằng cách không ai ngờ. Bên cạnh đó hành động giúp đỡ nhiệt tình của chị Tuyết cũng nhận được lời khen.

"Người phụ nữ quá tuyệt vời. Không những 1 mình nuôi con từng ấy năm mà vẫn chờ đợi anh dù biết anh bị bệnh, đó là 1 tia hi vọng rất nhỏ. Nhưng rồi cái kết thật viên mãn. Chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc".

"Đúng là sức mạnh của mạng xã hội khủng khiếp thật, thất lạc nhau bao năm lại tìm được chỉ qua 1 clip tình cờ xem được".

"Người đăng tải clip còn đi tìm bằng được anh chồng về cho vợ, tốt bụng quá!"

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc