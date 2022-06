Tiết lộ mới về chiếc iPhone 14 "giá rẻ"

Nhiều nguồn tin rò rỉ khẳng định rằng trên thế hệ iPhone 2022, Apple sẽ "khai tử" phiên bản Mini. Thay vào đó, công ty sẽ ra mắt một phiên bản với màn hình 6,7 inch tương tự iPhone 14 Pro Max, nhưng sẽ có một số cắt giảm về phần cứng, tính năng cùng mức giá dễ tiếp cận hơn.

Bản dựng 4 chiếc iPhone 14 (Ảnh: PhoneArena).

Trước đây, các tin đồn cho rằng mẫu máy này sẽ có tên gọi "iPhone 14 Max". Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất từ PhoneArena, thiết bị sẽ được gọi là "iPhone 14 Plus".

Apple đã không sử dụng hậu tố "Plus" kể từ chiếc iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm. Theo PhoneArena, tên gọi iPhone 14 Plus sẽ giúp Apple có thể dễ dàng thể hiện rằng đây chỉ đơn giản là một phiên bản iPhone 14 với màn hình lớn hơn. Trong khi đó, tên gọi "Max" có thể khiến người dùng nhầm lẫn với dòng sản phẩm Pro.

Năm nay, hai dòng sản phẩm tiêu chuẩn và Pro sẽ có rất nhiều khác biệt từ thiết kế, cấu hình cho đến camera. Dự kiến, thế hệ iPhone 14 sẽ được giới thiệu vào ngày 13/9 tới.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí