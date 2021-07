Tiếng khóc nức nở của em bé F0 khiến người lớn xé lòng, đứng từ xa an ủi: "Nín đi, mẹ xuống liền con ơi"

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở Tp. Hồ Chí Minh. Nhiều trường hợp các F0 đều là những thành viên trong cùng một gia đình.

Mới đây, một tài xế tình nguyện chở các F0 ở Tp. Hồ Chí Minh đã chia sẻ một đoạn clip gây xúc động mạnh. Trong clip, một em bé là F0 đang khóc nức nở, đứng đợi mẹ trong quá trình được phân loại bệnh nhân khi vào bệnh viện.

Hình ảnh bé F0 đứng khóc nức nở đòi mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. (Ảnh chụp từ clip)

Vì đã được xác nhận là F0 nên mọi người xung quang không thể lại gần, chỉ biết đứng từ xa nhẹ nhàng an ủi cháu bé "đợi xíu mẹ xuống giờ đó, nín đi mẹ xuống liền đó con"

Hình ảnh một em bé còn rất nhỏ, phải đứng một mình mà những người xung quanh không thể lại gần chăm sóc an ủi đã nhanh chóng gây xúc động mạnh đến nhiều người. Nếu như không phải vì dịch bệnh thì có lẽ em bé sẽ được một ai đó nắm tay, ôm vào lòng a ủi trước khi mẹ đến.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Em bé là F0 khóc nức nở khi không thấy mẹ

"Dịch bệnh thế này nhìn các cháu là khổ thân nhất, đang bé mà phải mặc những bộ đồ bảo hộ thùng thình thế kia, còn đau bệnh nữa. Người lớn còn không chịu được chứ huống hồ gì mấy đứa nhỏ".

"Nhiều em nhỏ còn không được gặp bố mẹ trong nhiều người, nhiều gia đình cách ly mỗi người một nơi. Nhìn mà thấy tội".

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc