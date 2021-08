Tiếng cười giòn tan của 2 cán bộ chơi trò "lộn chai nước" tại chốt kiểm dịch, dân tình hào hứng xem hình phạt dành cho người thua

Kể từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đã huy động lượng lớn nhân viên y tế, tình nguyện viên xông pha vào tuyến đầu chống dịch. Tại các địa phương, lực lượng chiến sĩ công an, bộ đội, các bạn trẻ trong màu áo xanh quân phục đã ra đường lập chốt, trực chiến tại các điểm nóng, góp phần không nhỏ vào công cuộc kiểm soát dịch tại quê hương.

Bên cạnh khoảng thời gian làm việc căng thẳng, các chiến sĩ cũng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, tiếp thêm sức mạnh chống dịch cho bà con. Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cán bộ trực chốt đeo khẩu trang chơi trò "lộn chai nước".

Phút giây ngẫu hứng trong giờ giải lao của 2 cán bộ khiến dân tình vô cùng thích thú. Mỗi chiến sĩ đều đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn cẩn thận, cầm chai nước và thi xem ai dựng đứng được chai khi tung lên cao. Nếu ai thua sẽ bị búng tai.

Your browser does not support the video tag.

Hai cán bộ trực chốt chơi trò lộn chai nước, dân tình hào hứng đoán hình phạt dành cho người thua

Có lẽ sự hấp dẫn của trò chơi khiến 2 cán bộ không ngừng vỗ tay, cười giòn tan khi thấy đối phương thua cuộc. Biểu cảm và sự hồn nhiên của hai người đàn ông khiến các thành viên tại chốt cũng hò reo cổ vũ nhiệt tình.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip đã thu về hơn 220k lượt thích, hàng ngàn bình luận cùng vô số lượt chia sẻ. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận tích cực dưới clip và nói cảm thấy được truyền thêm năng lượng tích cực, yêu đời từ hai nhân vật chính.

Phút giây yêu đời của 2 cán bộ trực chốt (Ảnh chụp màn hình)

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tinh thần lạc quan, vui vẻ của các đồng chí chắc hẳn sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bà con chiến thắng dịch bệnh.

- Có ai xem mà còn hào hứng hơn cả người chơi giống mình không? Mải nhìn chai nước không dám rời mắt luôn.

- Dễ thương quá các chú ơi, làm việc vất vả thấy các chú yêu đời vậy cũng vui lây, chúc các chú nhiều sức khỏe.



- Giờ mới thấy câu đàn ông đôi khi chỉ là những đứa trẻ mới lớn đúng quá nè. Mà thua mãi thế này, không biết tình đồng chí có bền lâu không đây, dân mạng bình luận.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc