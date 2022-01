Tiến sĩ luật làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Trong nước

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Trưởng Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.