Tiền điện tháng 6 ở Nghệ An tăng kỷ lục hơn 630 tỷ đồng

Theo thống kê của Công ty điện lực Nghệ An, trong tháng 6/2020, người dân tỉnh này phải trả hơn 630 tỷ đồng tiền điện.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An có 888.000 khách hàng tư gia (hộ gia đình). Tháng 4/2020, số khách hàng này phải trả gần 458 tỷ đồng tiền điện. Tháng 5/2020, tiền điện là 483 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 6 thì tiền điện tăng kỷ lục, lên tới hơn 630 tỷ đồng.

Trụ ở Công ty điện lực Nghệ An.

Cũng theo thống kê của ngành điện lực Nghệ An, tháng 6 năm nay có 380.000 khách hàng có lượng tiêu thu điện tăng 30% so với tháng 5; 270.000 khách hàng sử dụng điện tăng 50% so với tháng 5 và có 15.000 khách hàng sử dụng điện tăng 300% so với tháng 5.

Nguyên nhân lượng điện tiêu thụ của người dân Nghệ An tăng cao kỷ lục được xác định là do nắng nóng kéo dài.

Nắng hạn kéo dài khiến nhiều ao hồ, sông ngòi cạn trơ đáy.

Ngày 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ký công văn xác nhận thiên tai do nắng nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây được xem là đợt hạn lịch sử ở Nghệ An tính từ năm 1993 đến nay.

Chỉ từ 6/6 đến 30/6, Nghệ An nắng nóng gay gắt liên tục, nền nhiệt phổ biến 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C, mực nước sông, hồ xuống thấp.

Toàn tỉnh Nghệ An có 97 hồ đập loại dung tích lớn, hiện nay mực nước chỉ đạt 40 đến 60% dung tích thiết kế, hơn 960 hồ đập do địa phương quản lý chỉ còn 20 đến 35% dung tích. Mực nước trên sông Lam và các con sông trên địa bàn đều xuống thấp.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News