Tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTX

14h28: Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kết thúc. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu lời cảm ơn.

Phát biểu cảm ơn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định trong những ngày qua, lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức lễ quốc tang cùng gia quyến hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng, tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

“Cầu chúc linh hồn đồng chí Lê Khả Phiêu yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói, và tuyên bố lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu kết thúc.

Sau lời cảm ơn của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến, bạn bè nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đi vòng quanh mộ, tiễn biệt ông lần cuối.



14h22: 1 phút mặc niệm tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.



14h15: Linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu yên vị dưới lòng đất. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến rải hoa xuống mộ.

Sau lễ hạ huyệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và gia đình, họ hàng, thân tộc thả hoa tiễn biệt xuống huyệt mộ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.



14h05: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu.



13h57: Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến nghĩa trang Mai Dịch và di chuyển vào khu tổ chức Lễ an táng.

13h45: Đoàn xe chở Linh cữu nguyên nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gần đến nghĩa trang Mai Dịch.

13h40: Tại nghĩa trang Mai Dịch công tác chuẩn bị đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã hoàn tất. Nhiều đoàn thanh niên, người dân đến khu vực ngoài cổng nghĩa trang chờ tiễn biệt.



13h22: Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu di chuyển ra phía ngoài cổng Nhà tang lễ Quốc gia

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu di chuyển ra khỏi cổng Nhà tang lễ

Đoàn xe đi qua nhiều tuyến phố

Hai bên đường nhiều đoàn viên thanh niên và người dân đứng tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

13h17: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu yên vị trên linh xa.

13h02: Lễ di quan bắt đầu.



13h: Lễ truy điệu kết thúc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt.

Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: "Con xin lỗi đã không thực hiện được ý nguyện của bố là rải tro cốt xuống 3 dòng sông"

Thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn tại lễ truy điệu, con trai của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế đã quan tâm, chăm sóc nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ khi ông lâm trọng bệnh cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, đã tổ chức chu đáo lễ quốc tang, đã chia buồn, viếng và tiễn đưa.

"Xin cảm ơn nhân dân đã tạm hoãn các hoạt động vui chơi, giải trí để thực hiện lễ quốc tang", ông nói.

Trước linh cữu cha mình, ông Diễn nói "đôi lời tiễn biệt" với cha.

"Thưa bố kính yêu, con xin có mấy dòng tâm sự tuy rằng rất muộn khi bố đã ra đi mãi mãi, khi mà những lời tâm sự với bố đã trở nên muộn màng. Con sinh ra đã quen với sự vắng mặt của bố. Ký ức tuổi thơ của con chỉ là những đợt sơ tán trước những trận bom, những buổi tối mắt nhắm mắt mở lên nhà rồi lại xuống hầm. Chúng con đã quen với những trận mưa bão, nhà tốc mái, bung cửa, gió lùa vào mọi ngóc ngách trong căn nhà vách đất phải chống chọi với mưa bão, chỉ có mẹ và bốn bà cháu.

Những ý niệm của con về bố chỉ là chú bộ đội đang đi chiến trường chẳng biết bao giờ mới về. Chiến tranh kết thúc, bố chỉ về phép như bao người lính rồi lại lên đường với cuộc chiến ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.

Tiếp bước bố, anh em con nhập ngũ, trở thành người lính. Con ra biên giới. Ở nhà chỉ có bà, mẹ và chị. Những năm chín mươi, bố, con và em mới được về Hà Nội, gia đình mới thực sự sum vầy, đoàn tụ. Nhưng vì là người lính, do điều kiện công tác nên con cũng chưa có lần nào được tâm sự dài với bố.

Vì là người lính nên con cũng hiểu sự khó khăn, gian khổ của bố và đồng đội. Khi đến thăm thành cổ Quảng Trị, nghe kể về cuộc chiến ở đây, con cũng cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh. Mọi sự sống và cái chết giành giật từng ngày từng giờ. Đường 9 Nam Lào, Khe Sanh, chiến trường Trị - Thiên, nơi nào cũng in đậm dấu chân của bố.

Bố dặn phải "biết ơn triệu người ngã xuống"

Bố vẫn nói với chúng con rằng được như ngày hôm nay phải biết ơn hàng triệu người đã ngã xuống, hàng ngàn gia đình mất người thân, nhiều ngàn người đã không còn nguyên vẹn thân thể khi trở về, di chứng chiến tranh còn theo họ và gia đình họ đến tận bây giờ.

Bố dặn chúng con phải luôn gần gũi với dân, phải sống xứng đáng với những đóng góp và hi sinh của nhân dân, dù ở bất kỳ cương vị nào.

Khoảng thời gian được gần gũi tâm sự giữa bố với con diễn ra chưa đến một năm. Tuy nhiên, chừng ấy thời gian con cũng học tập được ở bố rất nhiều trong công việc và cuộc sống, lấy chữ tâm làm trọng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng qua những việc bố đã làm, qua những câu chuyện kể, nhận xét của những người đã chiến đấu, công tác với bố, con càng tự hào về bố hơn.

Nay bố đã đi xa, tóc con cũng đã bạc màu, con xin hứa với bố sẽ luôn sống đúng với những lời răn dạy của bố và luôn dạy thế hệ sau này như bố đã dạy con.

Bố ra đi để lại sự trống vắng trong gia đình. Con xin lỗi bố, con đã không thực hiện được ý nguyện của bố là rải tro cốt xuống 3 dòng sông nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của cuộc đời bố. Do dịch bệnh, con không thể kéo dài thời gian tang lễ ảnh hưởng đến mọi người. Chắc là bố sẽ hiểu và thông cảm cho con.

Con mong bố thanh thản về với cõi vĩnh hằng. Nơi đó không còn chiến tranh. Nơi đó luôn ấm tình đồng đội. Bố ra đi để lại trong con dấu ấn của một thế hệ xả thân vì nước, vì dân, dấu ấn của một thời trọn vẹn hi sinh. Bố ra đi để lại nơi này dấu chân qua các cuộc chiến, dấu chân người lính".

12h51: Sau lời điếu văn được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tại lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ông Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thay mặt gia đình nói lời cảm ơn.



12h50: 1 phút mặc niệm bắt đầu.

12h38: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu.

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng bào và nhân dân cả nước tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu, người cộng sản trung kiên suốt đời hy sinh vì độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng".

Trong điếu văn cũng khẳng định: “Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng đội và gia quyến, để lại tiếc thương vô hạn với bạn bè quốc tế”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những năm gần đây mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước, quân đội.

"Đồng chí là nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm cao với Đảng, với nước, với dân, với quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước học tập và noi theo.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Với gần 90 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng và hơn 70 năm tuổi Đảng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, trọn cả cuộc đời đồng chí gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí luôn giữ vững chí khí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, luôn tận tâm, hết lòng vì nước vì dân, vì bạn bè quốc tế; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trí thức, tìm tòi, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán trong công việc.

Với những đóng góp to lớn, Đảng, Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công...

Không chỉ thế, nguyên Tổng bí thư còn được Nhà nước Lào, Campuchia và Cuba tặng nhiều huân chương cao quý.

Hôm nay, có mặt tại đây để đưa nguyên Tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta nguyện một lòng, ra sức phấn đấu, đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Khả Phiêu kính mến của chúng ta", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.



12h30: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu:

Đúng 12h30, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu. Ông nhấn mạnh, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu "đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế"...



12h25: Người dân xếp hàng trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.



12h: Bên trong Nhà tang lễ Quốc gia, công tác chuẩn bị Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã hoàn tất. Tại khu vực ngoài cổng, an ninh được siết chặt, lực lực chức năng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Đội nghi lễ đã hoàn tất việc chuẩn bị đoàn xe tang lễ để đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi yên nghỉ. Ảnh: Tiền Phong

Chiến sĩ đội danh dự chỉnh sửa vòng hoa tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Các phương tiện phục vụ lễ tang do Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Ảnh: Tiền Phong

Đoàn xe dẫn đoàn linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ đã sẵn sàng

Các đoàn viên thanh niên mang theo di ảnh của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến cổng Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt

11h15: Theo ghi nhận của PV trên các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia và trên lộ trình đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi qua, lực lượng an ninh, CSGT đã được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng ứng trực tại cổng nhà tang lễ

Đường Kim Mã, cơ quan chức năng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự​ khi đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu đi qua

Lực lượng chức năng ứng trực tại đường Trần Hưng Đạo

Lực lượng chức năng căng dây chuẩn bị cấm các phương tiện khi đoàn tang lễ đi qua nút giao thông cửa Nam, Hà Nội.

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 12h30

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12h30 ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Từ 8h ngày 14/8 đến sáng nay (15/8), các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan đoàn thể và đông đảo người dân đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931 tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 2h52 ngày 7/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang.

Lộ trình đường đi đoàn đưa tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, mọi phương án đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường trong lộ trình đường đi đoàn đưa tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ đã sãng sàng.

Theo kế hoạch, tuyến đường di quan sẽ đi theo lộ trình Lê Thánh Tông - Hai Bà Trưng- Tràng Thi - Điện Biên - Trần Phú - Kim Mã - Đào Tấn - Vũ Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Xuân Thuỷ - Hồ Tùng Mậu rồi vào Nghĩa trang Mai Dịch.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch cụ thể phân luồng giao thông từ xa; đồng thời cấm các phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường, hạn chế phương tiện vào khu vực, tuyến đường phục vụ Lễ quốc tang.

Để phục vụ công tác đảm bảo giao thông thông suốt, tuyệt đối an toàn, trên các tuyến đường có đoàn đưa tang đi qua, người tham gia giao thông, cũng như người dân đến đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư phải tuyệt đối chấp hành chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

“Đặc biệt, hiện nay tình dịch Sars-Cov-2 đang diễn biến phức tạp, vì vậy nhân dân khi ra các tuyến đường tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phải tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo phòng chống lây lan dịch Sars-Cov-2”, Trung tá Nguyễn Văn Hải lưu ý.

Gần 660 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ban tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho biết, tính đến 17h ngày 14/8, gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, g<