Tiêm đủ liều vắc xin, người từ TP.HCM về Nghệ An cách ly 7 ngày ở nhà

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 2.003 bệnh nhân COVID-19 tại 21/21 địa phương. Trong đó có 1.841 người ra viện, 19 người tử vong và hiện đang điều trị cho 143 người. Những ca COVID-19 mới ghi nhận tại Nghệ An những ngày gần đây phần lớn là người từ các tỉnh, thành phía Nam về quê, trong đó có nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Nghệ An hiện cách ly tập trung tuyến tỉnh và tuyến huyện hơn 12.000 người và toàn tỉnh đã tiêm được 865.165 liều vắc xin, trong đó có 37,3% dân số trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.