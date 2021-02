Thuyền viên tử vong trong tư thế treo người tại khu cách ly

Xã hội

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ngày 2/2, tại khu vực cách tập trung Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc một người cách ly tập trung tử vong tại cơ sở này, nạn nhân được xác định là anh Doãn Thái Th. (SN 1969, HKTT tại thôn Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).