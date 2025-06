Cha nhảy cẫng lên, vẫy tay rối rít khi nghe con gái gọi qua camera

Your browser does not support the video tag.

Cha nhảy múa vì nghe tiếng con gái gọi về qua camera Một đoạn clip ghi lại cảnh người cha ở Sóc Trăng mừng rỡ khi con gái gọi về đã gây xúc động, khiến dân mạng nhớ nhà, muốn về thăm cha mẹ ngay.

Trên sân trước nhà ở Sóc Trăng, một người đàn ông tóc hoa râm liên tục vẫy tay, tươi cười, gọi to "Bé Bo à" khi nghe tiếng con gái vọng qua camera. Đó là cách ông Lê Văn Sơn thể hiện tình cảm với con gái là Huỳnh Như (22 tuổi, hiện sống và làm việc ở TP.HCM).

Hành động đơn giản nhưng đầy cảm xúc đó được Huỳnh Như ghi lại trong một clip đăng trên TikTok. Khoảnh khắc gia đình bất ngờ lan tỏa, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và hơn 180.000 lượt tương tác.

“Lúc đó, tôi mở camera lên thì thấy cha đang ngồi với mọi người trước cửa nhà. Tôi nhớ nhà nên thường gọi qua camera. Mỗi lần như vậy, cha sẽ là người đáp lại, có khi còn nhảy nhiều hơn trong video trên mạng", cô gái chia sẻ.

Theo Như, những khoảnh khắc vui vẻ không hề hiếm gặp trong những lần tương tác giữa hai cha con. Ngoài những lần nói chuyện qua camera, cô hay gọi điện về nhà. Đó là cách cô thấy được kết nối với gia đình, vơi đi nỗi nhớ.

Huỳnh Như kể cha cô là người hay thể hiện tình cảm, những khoảnh khắc tương tự video thường xảy ra trong gia đình.

Huỳnh Như nhớ nhất một lần trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết 2 tháng. “Lúc tôi lên lại thành phố, cha mình không có nhà. Sau này mẹ kể lại là cha coi camera, thấy tôi đi rồi thì khóc và nói với mẹ: 'Con nó đi rồi'”, cô kể.

Khi đoạn video gần đây được lan truyền trên mạng xã hội, Như cảm thấy vui vì cha “được khen dễ thương”, càng vui hơn khi được cộng đồng hưởng ứng. “Nhiều người nói clip làm họ nhớ cha mẹ, rồi xúc động đến mức muốn mua vé về quê”, cô chia sẻ.

Một số bình luận khiến Như ấn tượng là: “Trời ơi dễ thương quá, chúc chú luôn khỏe mạnh và bình an”, “5 tháng rồi chưa về quê, tui nhớ cha mẹ lắm lun”, hay “Không có gì bằng gia đình, mình muốn mua vé về quê liền”.

Ông Sơn cũng hào hứng khi thấy clip được lan tỏa. Ông ngồi đọc từng bình luận, hễ thấy chia sẻ nào hay lại đọc lên cho cả nhà cùng nghe. Các thành viên vẫn không ngờ khoảnh khắc đời thường của gia đình mình lại nhận được sự yêu thích đến vậy.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn