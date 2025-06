Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều điểm mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An có 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.326 thí sinh tự do. Toàn tỉnh tổ chức 72 điểm thi, trong đó có 2 điểm dành riêng cho thí sinh tự do, dự thi chương trình GDPT 2006 tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) và Trung tâm GDTX huyện Đô Lương. Để phục vụ kỳ thi, Nghệ An huy động 6.594 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.