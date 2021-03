Thuỷ Tiên tung bằng chứng phản bác thông tin ăn chặn tiền mua biệt thự 1000m2

Câu chuyện vận động thiện nguyện chưa bao giờ dễ dàng khi mới đây Thuỷ Tiên tiếp tục nhận những tin đồn thất thiệt trên trời rơi xuống. Cụ thể nữ ca sĩ phản bác một số người không thích mình tung tin đồn thất thiệt rằng cô "ăn chặn" tiền làm từ thiện miền trung để tư lợi mua biệt thự. Ngay lập tức mới đây nữu ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái và bằng chứng phản bác lên trang cá nhân để đập tan tai vạ trên trời rơi xuống này.

Cụ thể dòng trạng thái như sau:

"Căn biệt thự mình đang ở tại Q.7 từ trước giờ tổng diện tích sử dụng là 1.000m2 , do ở lâu móng nhà có chút vấn đề nứt lún phần móng nhà nên năm ngoái mình có kế hoạch sửa chửa lại nhà, tháng 8 âm lịch năm ngoái là phải thi công sửa thì mới kịp xong trước tết... mọi người có thể xem thời gian mình nhắn tin trong group thiết kế từ tháng 8/2020 dương lịch năm ngoái đã bắt đầu làm.

Nhưng do tháng 8/2020 âm lịch là tháng 10/2020 dương lịch năm ngoái lẽ ra phải động thổ sửa lại nhà thì mình lại bỏ hết...chạy ra Miền Trung cùng bà con, về là trễ ngày làm để kịp tết nên buộc phải qua đầu năm nay mới được sửa lại nhà... vì làm nhà kiêng làm 2 năm.

Tường lở dọc do cấu trúc nhà

Sáng nay mình thấy nhiều group và trang tin bậy bạ đăng thông tin mình ăn chặn tiền từ thiện để mua 1 căn biệt thự mới 1.000m2 , còn nhiều bạn chửi bới mình nói năm ngoái mình phá sản vỡ nợ năm nay làm gì có tiền. Mình chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ 1 đồng, nên chả hiểu sao bị đồn thành vỡ nợ phá sản luôn á.

Sàn do sụt móng đã bung cả gạch lát

Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa chửa, vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà. Trong khi tiền từ thiện mình đã sao kê ngân hàng lẫn xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi các bạn xem nhưng cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy? Các bạn có thể sống mà bớt nghiệt ngã với mình một chút có được không? Mình năn nỉ luôn á

Cho mình xin sửa lại ngôi nhà mình đang ở mà không bị thêu dệt bậy bạ được không? Bình thường sửa nhà người ta xin phép cơ quan chức năng thôi..còn mình thì ngoài xin phép cơ quan nhà nước còn phải xin phép cộng đồng mạng ạ. Một lần nữa xin phép cộng đồng mạng cho mình xin phép được sửa chửa lại ngôi nhà đang ở và yên ổn làm ăn vì còn rất nhiều người đang cần mình giúp hàng ngày ạ. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm ạ."

Dòng trạng thái của Thuỷ Tiên nhận được nhiều sự đồng cảm khi đã bỏ thời gian và công sức ra làm việc chung, vì cộng đồng mà vẫn bị săm soi vô lý. Những hành động thiếu minh bạch lan truyền tin giả như vậy gây không ít bất bình và bất công cho nghệ sĩ và khán giả.

Tình trạng tường nhà Thuỷ Tiên đa phần là vết nứt dọc là do một số nguyên nhân như: Do thời tiết , do kĩ thuật trát không tốt, do tác động của ngoại lực như va đập, do vật liệu bê tông kém. Kết hợp cả tình trạng sụt móng thì hiện trạng căn nhà đang khá nguy hiểm.

Tác giả: Hải Thanh

Nguồn tin: saostar.vn