Thủy Tiên sáng rút 20 tỷ tiền mặt ở Sài Gòn, trưa rút 10 tỷ tại Huế, dân mạng phân tích 3 điểm bất thường

Từ khi Thủy Tiên công khai sao kê từ thiện miền Trung cùng một số giấy tờ kèm theo, trang fanpage của cô nhộn nhịp hơn hẳn với những lượt "ghé thăm" liên tục của dân mạng. Mới đây, dù "bất lực" trước việc xem toàn bộ file sao kê trong giai đoạn Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ miền Trung, cộng đồng mạng vẫn lật giở từng giấy tờ mà Thủy Tiên công khai.

Sự chú ý đổ về 2 giao dịch rút tiền mặt trong ngày 19/11/2020, dựa trên xác nhận ngân hàng. Dân mạng thắc mắc 3 điều trong 2 giao dịch này.

Một trong những bài viết nêu thắc mắc về 2 lần rút tiền của Thủy Tiên hôm 19/11/2020.

8h46' rút 20 tỷ tại Sài Gòn, 11h31' rút 10 tỷ tại Huế, tại sao phải rút tiền 2 nơi?

Trong link giấy xác nhận ngân hàng, folder 2 tên "HUE 4" (giao dịch tại Huế) và folder 6 tên "NAM SAI GON 3" (giao dịch tại TP. HCM), dân mạng phát hiện ra vào ngày 19/11/2020, Thủy Tiên có 2 giao dịch rút tiền tại hai địa điểm.

Cụ thể, lúc 8h46', cô rút 20 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Nam Sài Gòn ở quận 7, TP. HCM; lúc 11h31' cùng ngày rút 10 tỷ đồng tại Huế. Điều đầu tiên khiến nhiều người thắc mắc ở đây là tại sao Thủy Tiên phải rút tiền "giãn cách" như thế.

Giao dịch rút tiền của Thủy Tiên tại quận 7, TP. HCM lúc 8h46' ngày 19/11/2020.

"Cái mình chú ý ở đây là tại sao lại phải xử lý cồng kềnh như vậy? Chỉ cần 1 cuộc điện thoại là Thủy Tiên có thể yêu cầu chi nhánh ngân hàng tại Huế huy động tiền, hoặc nếu họ có sẵn rồi thì chuẩn bị tư thế bay ra là rút thôi. Nhưng Thủy Tiên lại chọn cách cồng kềnh đến khó hiểu.

Câu hỏi mình đặt ra ở đây sẽ là tại sao lại rút tiền ở quận 7? Do sợ ra Huế, ngân hàng không có sẵn đủ tiền mặt, sẽ gây ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển; do muốn xuống máy bay là vào ngân hàng rút tiếp rồi đi; hay vì lý do gì mà Thủy Tiên lại phải rút tiền 2 chặng?" - một người thắc mắc.

Giao dịch rút tiền mặt của Thủy Tiên tại Huế lúc 11h31' ngày 19/11/2020.

Một số người phỏng đoán, việc rút tiền 2 nơi có thể là do một người đại diện hay ai khác được Thủy Tiên ủy thác; nhưng giả thuyết này không quá thuyết phục, vì trên cả 2 giấy rút tiền đều có chữ ký của nữ ca sĩ.

Lịch trình di chuyển thần tốc?

Lịch trình di chuyển của Thủy Tiên cũng khiến nhiều người tò mò. Dân mạng phân tích, 2 lệnh rút tiền cách nhau 2 tiếng 45 phút (165 phút). Theo người này mô phỏng tuyến đường trên Google map, đi từ 23 Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) đến sân bay Tân Sơn Nhất mất 26 phút, nếu không kẹt xe. Bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Huế) mất 1h25' (85 phút); đi từ sân bay Phú Bài (Huế) đến 78 Hùng Vương mất 24 phút. Tổng cộng thời gian di chuyển là 135 phút

Bài phân tích về giờ giấc di chuyển của Thủy Tiên.

Như vậy, nếu không kẹt xe, Thủy Tiên có 30 phút vừa hoàn tất thủ tục rút tiền khỏi ngân hàng, ra xe đi về sân bay, vừa check-in gửi hành lý đầu cầu Tân Sơn Nhất, vừa ngồi trên máy bay chờ cất cánh, vừa chờ sau khi hạ cánh, đi lấy hành lý, check-out ra khỏi sân bay Phú Bài, bắt xe chuẩn bị đi rút tiền tại Huế. Đó là một hành trình "thần tốc". Người này phân tích thêm, tầm 8 - 9h sáng ngày 19/10/2020 là thứ năm, thường là giờ cao điểm.

Người này cũng thông tin, Thủy Tiên và Công Vinh đi trên chuyến bay khởi hành lúc 9h40', và trước khi bay, họ còn gặp gỡ một fan hâm mộ. Fan hâm mộ này hẹn để đi Huế cùng vợ chồng Thủy Tiên, cùng ngồi cùng xe trung chuyển từ phòng chờ ra máy bay, cùng lên máy bay đúng giờ.

Hình ảnh Thủy Tiên và Công Vinh rút 10 tỷ đồng tại Huế.

Có thể mang 40kg tiền mặt lên máy bay không?

Việc Thủy Tiên mang 20 tỷ tiền mặt rút ở Sài Gòn ra Huế bằng cách nào, có thể mang lên máy bay không cũng khiến nhiều người tranh luận. Một số người cho rằng, không thể mang số tiền lớn như thế trên máy bay.

Nhưng trên thực tế, quy định về hạn chế tiền mặt chỉ áp dụng với bay quốc tế, còn những chuyến bay nội địa thì không. Dù vậy, các hãng bay cũng khuyến cáo khách hàng không nên mang quá nhiều tiền mà nên để trong thẻ ATM.

10 tỳ Thủy Tiên rút tại Huế đầy chật 1 vali cỡ trung.

Netizen thắc mắc, 1 tờ 500k nặng khoảng 1gram thì với 20 tỷ tiền mặt mệnh giá 500k sẽ nặng chừng 40kg, tốn khoảng 1 - 2 vali lớn để đựng, quá vất vả và rủi ro để mang theo vali như vậy chỉ để đi tới 1 ngân hàng kế tiếp rút tiền. Mặt khác, việc để 20 tỷ rút sáng 19/10/2020 vào hành lý, hàng xách tay hay chia nhỏ ra cho ê-kíp cầm bên mình cũng khiến dân mạng tò mò.

Dân mạng bàn tán rôm rả chuyện Thủy Tiên đem 20 tỷ lên máy bay ra Huế.

Trước những thắc mắc trên, phía Thủy Tiên chưa có phản hồi. Trước đó, luật sư của ca sĩ đã bác tin "trước mùa lũ nợ 17 tỷ, đi từ thiện về xóa được nợ, mua được nhà" mà dân mạng đồn thổi.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc