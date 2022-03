Thủy Tiên có động thái bất ngờ sau khi CEO Đại Nam bị tạm giam

Năm 2021, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước loạt thông tin liên quan đến chuyện từ thiện, đặc biệt là vấn đề sao kê của các nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng...

Một trong số những cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian ấy là vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Dù đã sao kê, song câu chuyện này vẫn được netizen mang ra bàn tán.

Mới đây nhất sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, Thủy Tiên đã có động thái mới nhất. Cụ thể trong bài đăng mới nhất, dù không nhắc đến ồn ào từ thiện hay chuyện CEO Đại Nam bị bắt, song nhiều khán giả vẫn để lại bình luận an ủi, động viên nữ ca sĩ.

Đáng chú ý bên dưới bài đăng, một dân mạng đã để lại bình luận: "Mình rất cảm phục Thuỷ Tiên đã cống hiến cho đất nước, mưa gió bão lũ vẫn không ngại nguy hiểm xông pha ra miền Trung giúp đỡ người dân. Vậy mà còn mang tiếng xấu nữa, hãy vui vẻ lạc quan và tiếp tục hành trình của mình Thuỷ Tiên nhé".

Nhiều fan để lại bình luận an ủi Thủy Tiên, song nữ ca sĩ chỉ để lại lời cảm ơn mà không chia sẻ gì thêm.

Trước những lời bình luận của netizen, Thuỷ Tiên chỉ để lại lời cảm ơn chứ không bàn tán bất cứ gì thêm. Có thể thấy sau quãng thời gian "sóng gió", Thủy Tiên dường như muốn một cuộc sống bình yên hơn bên gia đình.

Mới đây nhất, chiều tối 24/3, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

