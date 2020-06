Thưởng nóng công an bắt Triệu Quân Sự, người dân tố giác có được thưởng?

Trưa 19/6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam phối hợp lực lượng quân sự của quân khu 5 đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho quân khu 5.

Thông tin trên báo Dân Việt, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, vào khoảng 19h45 ngày 18/6, Công an TP.Tam Kỳ nhận được tin báo của CTV bảo mật về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại tiệm Internet HT (địa chỉ 155/11- đường Hùng Vương, thuộc khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Công an TP.Tam Kỳ đã bàn giao Triệu Quân Sự cho quân khu 5.

Bước đầu Triệu Quân Sự khai sau khi trốn trại giam T10, hắn cướp một chiếc xe máy và một điện thoại rồi chạy ra hướng đèo Hải Vân (giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khi đến giữa đèo, Triệu Quân Sự bỏ xe bỏ chạy vào rừng. Chờ khi đêm xuống, Triệu Quân Sự đi xuống dọc bờ biển quận Liên Chiểu, đi vào trung tâm TP Đà Nẵng. Từ trung tâm Đà Nẵng, Triệu Quân Sự di chuyển vào Hội An.

Theo Dân trí, trốn được vài ngày, Triệu Quân Sự di chuyển vào TP Tam Kỳ.

Sau vài ngày ở Tam Kỳ, Triệu Quân Sự tìm đến quán internet chơi game và bị bắt. Triệu Quân Sự cũng khai, y cướp điện thoại và bán được 700 nghìn đồng. Số tiền này dùng để đổ xăng vào chiếc xe máy đã cướp được.

Ở Tam Kỳ được vài ngày, Triệu Quân Sự đã bị lực lượng công an bắt giữ vào tối qua 18/6 tại một tiệm internet ở đường Hùng Vương khi đang chơi game.

Thưởng nóng cho lực lượng công an bắt Triệu Quân Sự

Sáng 19/6, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thưởng nóng cho lực lượng công an, quân sự sau vụ việc bắt được Triệu Quân Sự.

Ông Lê Trí Thanh cho biết trong buổi thưởng nóng sáng nay, ông cũng có tuyên dương việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời triển khai lực lượng để bắt giữ Triệu Quân Sự.

Còn việc khen thưởng cho người dân là chắc chắn có và tỉnh sẽ giao cho TP Tam Kỳ, Công an TP Tam Kỳ thực hiện nhưng không công bố để giữ an toàn cho người dân, đây là quy định.

"Do phải bảo vệ người tố giác tội phạm nên không nêu cụ thể" - ông Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ chia sẻ với báo Tuổi trẻ.

