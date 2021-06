Thuê xe tự lái mang đi cầm cố, lĩnh 12 năm tù

Lê Đức Thắng lĩnh án 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Thắng (SN 1999, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/10/2020, do cần phương tiện để đi lại giải quyết công việc cá nhân, Lê Đức Thắng thuê xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX8 của một cửa hàng, thời hạn 7 ngày với số tiền 14 triệu đồng.

Sau đó, Thắng lái xe ô tô trên ra Hà Nội làm phương tiện đi lại. Hết thời hạn thuê xe, Thắng đặt vấn đề với chủ xe xin gia hạn hợp đồng và được đồng ý.

Ngày 23/11/2020, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Thắng nảy sinh ý định lấy xe ô tô thuê cầm cố lấy tiền tiêu xài. Qua mạng xã hội, Thắng biết đến người cầm cố xe là anh Nguyễn Thành C.

Khi gặp, Thắng đưa giấy đăng ký xe ô tô và lừa đây là xe của mình nhưng nhờ chị họ đứng tên đăng ký hộ. Tin tưởng vào hình ảnh đăng kiểm, đăng ký xe ô tô và chứng minh nhân dân mà Thắng cung cấp, anh C đồng ý cầm cố xe trên với số tiền 60 triệu đồng.



Để ràng buộc nhau về mặt pháp lý, anh C yêu cầu Thắng ký vào mẫu giấy bán xe. Sau đó, từ ngày 25/11/2020 đến ngày 12/12/2020, Thắng 8 lần liên lạc với anh Nguyễn Thành C để thỏa thuận và lấy thêm 240 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Lê Đức Thắng đã nhận của anh C từ việc cầm cố xe ô tô nên trên là 300 triệu đồng.

Về phần chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái, sau đó đã yêu cầu Thắng đưa xe ô tô trả lại để thanh lý hợp đồng. Lúc này, Thắng mới thừa nhận là đã cầm cố xe ô tô nêu trên.

Hội đồng định giá kết luận chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX8 có mức giá 970 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thắng thừa nhận vì cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện việc cầm cố xe ô tô thuê được.

Với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thắng 12 năm tù.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam