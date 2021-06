Thực phẩm thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Trái cây họ cam quýt

Trái cây họ cam quýt thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi… đều chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở tuyến thượng thận. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc sản sinh và chuyển hóa hormone “căng thẳng” cortisol, do đó bổ sung dưỡng chất này có thể giúp giảm căng thẳng, lấy lại cân bằng trao đổi chất trong cơ thể.

Ăn các loại trái cây họ cam quýt còn giúp cung cấp các bioflavonoid (như hesperidin, rutin và quercetin), từ đó giúp chống viêm và kháng lại hoạt động của các thụ thể histamin trong cơ thể. Các bioflavonoid cũng có thể phối hợp với hormone cortisol, giúp giảm phản ứng căng thẳng.

Nghệ

Curcumin, hoạt chất chính trong nghệ là một chất chống oxy hóa, chống viêm, giúp tăng cường miễn dịch và làm giảm stress oxy hóa trong cơ thể, đặc biệt là não bộ. Do đó, thêm nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm nồng độ cortisol, giảm tác động tiêu cực của tình trạng căng thẳng mạn tính.

Curcumin còn giúp làm tăng nồng độ các yếu tố dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, từ đó giúp chống căng thẳng, ổn định tâm trạng tốt hơn.

Quả ớt

Capsaicin – chất hóa học có trong ớt có thể giúp tăng cường trao đổi chất bằng cách tăng cường đốt cháy lượng calo và chất béo. Đánh giá của 20 nghiên cứu cho biết capsaicin có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy thêm khoảng 50 calo mỗi ngày. Hơn nữa, capsaicin còn có đặc tính giúp giảm sự thèm ăn. Theo một nghiên cứu gần đây, việc tiêu thụ 2mg capsaicin trước mỗi bữa ăn có thể làm giảm số lượng calo tiêu thụ.

Cacao

Cacao và cocoa (dạng cacao được chế biến qua nhiệt độ cao) là những món ngon giúp hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất của bạn. Nghiên cứu trên chuột cho thấy chiết xuất cacao có thể thúc đẩy sự biểu hiện của các gene kích thích sử dụng chất béo làm năng lượng.

Cacao còn có thể ngăn chặn hoạt động của các enzyme cần thiết nhằm phân hủy chất béo và carbs trong quá trình tiêu hóa. Cacao đóng vai trò ngăn ngừa tăng cân bằng cách giảm sự hấp thụ một số calo.

Giấm táo

Một số nghiên cứu trên động vật đã cho thấy giấm táo đặc biệt hữu ích trong việc tăng cường đốt cháy chất béo để lấy năng lượng. Trong nghiên cứu ở những con chuột được cho dùng giấm táo đã cho thấy sự gia tăng enzyme AMPK thúc đẩy cơ thể tăng đốt cháy và giảm lưu trữ chất béo. Giấm táo còn giúp bạn giảm cân bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và tăng cường cảm giác no.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn