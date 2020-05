Thua “ván bài cuộc đời” vì đỏ đen, lộ cung đường chạy trốn của Tuấn “khỉ” trước khi bị tiêu diệt

Pháp luật

Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM; đã bị tiêu diệt) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã bị tiêu diệt nên Công an TP.HCM đình chỉ điều tra bị can về các tội danh này.